Fanny Lu compartió uno de los últimos audios que Mauricio Leal le envió antes de su muerte

La noticia de la muerte del reconocido peluquero Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández conmocionó al país el pasado 21 de noviembre de 2021, pues las autoridades encontraron sus cuerpos en su hogar en La Calera. Desde entonces, este caso ha dado bastante de qué hablar e inclusive, el 14 de junio de 2024, un juez de conocimiento condenó al hermano de estilista, Jhonier Leal, a 55 años y tres meses de cárcel y fue declarado culpable de homicidio.

Han sido muchos los artistas que han aprovechado cada ocasión para recordar con cariño y respeto al hombre que en alguna oportunidad los atendió en su salón de belleza, como Fanny Lu, quien tenía una amistad y relación especial con Leal.

Mira también: Revelan presunto último video de Mauricio Leal antes de morir: "Me acabo de enterrar cuchillos"

Uno de los últimos audios que Mauricio Leal le envió a Fanny Lu

En agosto de 2024 en su perfil de Instagram y de TikTok, la intérprete de 'Tú No Eres Para Mí' realizó una publicación rindiendo homenaje a su fallecido amigo y compartió uno de los últimos mensajes de voz que este le envió; a propósito de la noticia en la que se reveló el presunto último video antes de su deceso.

"Te siento en paz, sigue en paz nuestro ángel. Así cómo nos lo aconsejabas. Sigue brillando en esa tarima que se llama cielo donde sigues siendo una hermosa estrella. Te amamos. Extrañándote siempre…. Nunca pasará esa sensación. Dejaste tanto y diste todo. Ahora recibe y sigue siendo feliz. ❤️❤️ gracias por tus palabras de amor", fue el texto que acompañó el clip.

Publicidad

En el contenido se puede ver a la cantante y al estilista compartir tiempo de calidad tanto en la peluquería como en eventos públicos. Esto es lo que Mauricio le dijo a su amiga en el audio.

“Recuerda que todo lo que hagas son imágenes que se quedan para que la gente vea por siempre. Entonces, hay que hacer algo demasiado alucinante para que todo lo que vean en las redes sociales, en YouTube, y todo lo que salga sea representativo para ti”.

Te puede interesar: Jhonier Leal se retractó de aceptar los cargos por el asesinato de Mauricio Leal y su madre

Publicidad

El presunto último video de Mauricio Leal antes de su muerte

Durante la emisión central de Noticias Caracol, el 11 de agosto de 2024, se reveló una prueba perdida en el caso de Mauricio Leal y que se presume es el último video del estilista antes de morir. Este material pone en jaque las pruebas de la Fiscalía y se cree que podría darle un importante giro al caso.

En este video inédito que dura 21 segundos, al parecer grabado en la escena del crimen, por el propio Leal con su celular, se puede ver al peluquero recostado sobre su lado derecho, quien con la voz entrecortada y con dificultad para respirar dice: "Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie".

Después de mostrar la parte superior de su pecho, cuello y cabeza, se le escucha expresar: "Yo me acabo de enterrar cuchillos". Un elemento alarmante sobre este caso es que en el clip que dura 21 segundos, se puede ver lo que sería el cuerpo inerte de su madre, ella se encuentra recostada boca arriba; sin embargo, no se observa ningún cuchillo.