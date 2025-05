Andrés Parra planea retirarse de la actuación: esto le queda pendiente para decir adiós

Andrés Parra le concedió una entrevista a la periodista Eva Rey para su programa Desnúdate con Eva en donde no solo habló acerca de su vida personal, sino que también confirmó que su retiro de la actuación está cada vez más cerca, añadiendo que no planea irse por algún disgusto con su oficio, sino porque considera que es un proceso que ya llegó a su fin y le dejó muchos aprendizajes.

"Yo siento que estoy viendo ya la costa, yo ya empecé a ver las montañitas allá. Yo creo que el retiro ya lo empecé a ver", explicó en medio del encuentro.

Cuando la presentadora le preguntó por aquello que le hace falta por cumplir para tomar la decisión de abandonar definitivamente este oficio, Parra aseguró que está esperando a que salgan un par de proyectos en los que ha estado trabajando y que cerrarían con broche de oro su trayectoria artística: "Tengo dos compromisos a los que ya no puedo renunciar (...) Ahí es que voy a saber, es bien factible", mencionó.

Posteriormente, indicó que él decidió sumergirse en el mundo de las artes escénicas debido a que esto le permitió sanar un trauma con el que estaba cargando desde hace mucho tiempo y fue esta disciplina la que le brindó las herramientas necesarias para poder enfrentar esta compleja situación en su vida.

"De eso me entero mucho tiempo después, se sanan y es como decirle a la actuación gracias y es como ella diciéndome 'sí, yo ya no tengo más que hacer por ti'. No soy yo el que la va a dejar, qué lindo, de eso me acabo de dar cuenta en este mismo momento", dijo.

De igual forma, expresó que ella es la que le está indicando que debe seguir adelante solo y poniendo a prueba sus habilidades para desarrollar todo tipo de actividades que lo hagan feliz y le permitan identificarse. Finalmente, aseguró que por el momento no sabe a qué se dedicará o qué pasará con su vida una vez haga entrega de los personajes que comentó y tome la radical decisión.