Epa Colombia admitió que no ha podido ver a su hija desde la captura: "tengo depresión posparto"

La empresaria Daneidy Barrera, más conocida en Internet como Epa Colombia, ofreció por primera vez una entrevista para Caracol Ahora desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La creadora de contenido digital se pronunció acerca de los motivos que la llevaron a dañar la estación de Transmilenio ‘Molinos’.

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo el pasado 29 de enero por los delitos de daño al bien ajeno agravado, perturbación al transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas. Esto llevó a que fuera trasladada al Bunker de la Fiscalía mientras se realizaba la lectura del fallo para posteriormente ser llevada al centro penitenciario.

“Tengo mucha depresión posparto y ansiedad (…) Han sido muchos días de tribulación, pues no tener a tu hija… Ella hasta ahora tiene nueve meses y ella me necesita como yo la necesito a ella y me gustaría que todo ello lo tuvieran en cuenta. Claro, en 2019 yo no tenía una hija, pero yo ahora tengo una pequeña que depende de mí y vive de mí”, explicó en exclusiva.

Noticia en desarrollo...