Epa Colombia expuso cómo es su celda y contó cómo la recibieron en el Buen Pastor

En medio de una entrevista exclusiva para Noticias Caracol, Epa Colombia confesó que está aprendiendo a conocer la cárcel y a saber cómo funcionan las cosas tanto dentro como fuera de ella estando privada de su libertad y alejada de su hija, a quien no ha podido ver desde que la capturaron.

"Uno ni al peor enemigo le desea que esté en la cárcel", mencionó la empresaria de keratinas, quien se mostró bastante afectada en medio de la situación que está atravesando.

Sumado a esto y con los ojos aguados, recalcó que todo es duro estando tras las rejas y explicó cómo es la cama en la que duerme en su celda. Cabe destacar que estas imágenes ya se habían filtrado.

"Es un planchón, que es con cemento, y ahí le colocan la colchoneta a uno y ahí hace mucho frío, pero aún así yo me he mantenido, he estado orando", relató Epa Colombia para Noticias Caracol, entrevista en la que se sinceró sobre cómo ha sido todo este proceso para ella.

Cómo recibieron a Epa Colombia en la cárcel

La empresaria mencióno que al llegar al Buen Pastor se encontró con algunas de las mujeres que había capacitado en el pasado y que ahora, más que nunca, se da cuenta que hay que brindar oportunidades para que las personas privadas de su libertad sepan que afuera se encuentran nuevas oportunidades y que se puede cambiar.

Con respecto a cómo fue su primer día, Epa Colombia se sinceró: "Muy duro. Me recibieron bien, así como hay gente que me quiere, hay unos que no, pero fue bien gracias a Dios".

Ante esto, contó que estaba asimilando todo y entendiendo la que sería su realidad, mencionando que las primeras noches no dormía preguntándose qué hacía allá.

"Cometí un error, pero aquí no lo debo estar pagando. Si lo tengo que pagar, pues voy a estar acá dando lo mejor de mí", añadió. Por otra parte, recalcó que su preocupación está tanto en su familia como en las familias que viven de su negocio y exaltó que aunque la condenaron a 5 años de cárcel, ya lleva seis años dentro de este proceso el cual ha tratado de solucionar desde el primer momento.