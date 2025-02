Epa Colombia habla desde la cárcel El Buen Pastor: “Han sido días muy difíciles”

Epa Colombia está pagando actualmente una sentencia de cinco años de prisión en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Esto, mientras que ha dividido opiniones por la condena, mientras que algunos consideran que debe pagar por lo que hizo, otros piden que se reevalúe.

La empresaria no había querido dar entrevistas a medios de comunicación, pero este 13 de febrero se reunió con Johana Bahamón y parece que con otros medios de comunicación para contar cómo ha vivido estas primeras semanas.

Entrevista de Epa Colombia con Noticias Caracol

“Han sido días muy difíciles. A mí me dictaron la sentencia el 29, al otro día me trajeron aquí, al Buen Pastor. Días difíciles, de mucha tristeza”, comentó con un aspecto evidentemente afectado, sin maquillaje y el cabello recogido por completo.

Publicidad

Los periodistas de Noticias Caracol cuestionaron por qué hizo el video, qué la motivó y, además, por qué se filmó y lo subió a las plataformas digitales. Como respuesta, ella recordó que se dejó influenciar por sus amigos y desde el primer momento supo que estaba equivocada.

"Sí dañé el bien ajeno, pero no hay terrorismo. ¿Que por qué lo hice? Todo Colombia estaba marchando, y no dañé toda la estación, solo dañé tres cosas: un vidrio, el detector de tarjeta y otro vidrio", explicó.

Publicidad

Agregó que siempre estuvo dispuesta a arreglar sus errores con la empresa de transporte: "Yo estuve tocando las puertas de TransMilenio, diciendo que siempre he querido arreglar los errores que he cometido".

Epa Colombia no tuvo un buen abogado

“Estuve muy mal asesorada porque no tuve un buen abogado y me llevó a las consecuencias que hoy en día están acá. Me gustaría mucho que verificaran mi caso", expresó en su conversación con los periodistas para ser considerada por quienes llevan su caso y por toda Colombia.

Publicidad

"Es desproporcionado lo que ha pasado por mi caso. Yo pagué cuando me hicieron pagar. A mí me quitaron las redes sociales", agregó mientras que también cuestionó los cargos por los que fue imputada por la ley para pagar cinco años de cárcel.

"La incitación no es el terrorismo, sí, dañé el bien, pero no debió estar el delito de instigación con fines terroristas porque no hay el terrorismo, ¿me entienden?", manifestó molesta, ya que fue precisamente el cargo de "terrorismo" el que definió los rasgos más delicados de su condena.

Publicidad

Noticia en desarrollo...