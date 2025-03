Se cumple un año de la muerte de Ángelo, hijo de la reconocida actriz Luly Bossa

"Mi Ángelo se me fue", con estas palabras la reconocida actriz Luly Bossa confirmó el fallecimiento de su hijo Ángelo, de 22 años, el 9 de marzo de 2024 , por lo que se cumple un año de su muerte. La noticia, que dio a conocer a través de redes sociales, causó una gran sorpresa, ya que sus admiradores estaban al pendiente del paciente, pues sufría una enfermedad degenerativa.

Inicialmente, Bossa había compartido un video en la mañana pidiéndole a sus seguidores orar por la salud del joven; sin embargo, no dio muchos detalles al respecto. Fue hora y media después que informó el deceso y solicitó ayuda económica para las honras fúnebres.

"Se me fue, mi Ángelo se me fue. Yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, no tenía para funeraria ni nada de eso y quiero darle una despedida como Dios manda", explicó en aquella oportunidad.

Qué enfermedad tenía Ángelo, hijo de Luly Bosa

En varias oportunidades, Bossa explicó que su hijo sufría de distrofia muscular , una condición que afecta directamente los músculos del cuerpo y provoca un deterioro progresivo, afectando de esta forma la movilidad y la realización de tareas diarias.

Según mencionó para algunos medios de comunicación, se percató de esta situación cuando su hijo era muy pequeño, pues notaba que se caía con facilidad y que a veces tenía problemas para ejecutar ciertos movimientos que sería "normales" para otro tipo de personas.

De qué murió Ángelo, hijo de Luly Bossa

Poco después de confirmar la muerte de Ángelo, Luly realizó varias publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, en donde no solo tuvo un inconveniente al negar la ayuda económica de la creadora de contenido digital Epa Colombia , sino que también se pronunció sobre los motivos del deceso.

Bossa aseguró que Ángelo se encontraba en excelentes condiciones horas antes del incidente y aclaró que una enfermera estaba con ellos cuando se presentaron los hechos. "Se atragantó con una flema y se fue", fue el comentario que hizo al respecto.

Qué ha pasado con Luly Bossa después de la muerte de Ángelo

Seis meses después de la dura pérdida, Bossa le concedió una entrevista a La Red , en donde explicó que se ha dedicado a sacar la colección con mensajes inspiracionales que le prometió a Ángelo y a trabajar en la colección de caricaturas que ambos amaban.

Asimismo, habló de los retos que llegó a tener con el sistema de salud en Colombia por la falta de "humanidad" y añadió que ha estado trabajando en el proyecto de ley para los cuidadores.

"A la semana yo empecé a empacar, en el cuarto de Ángelo hay cajas, todo se pasó para allá. Yo lo que quiero es que cuando yo me mude, aspiro vender la casa muy bien y no lo que dicen en el mercado, voy a comprar otra que ya la tengo visualizada", dijo.