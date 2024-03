Luly Bossa dio a conocer el fallecimiento de su hijo: Ángelo se habría despedido con este detalle

Lamentablemente, Luly Bossa dio a conocer este 9 de marzo que su hijo Ángelo falleció luego de unas complicaciones que tuvo y se encuentra pidiendo ayuda para darle un último adiós.

Falleció Angelo, el hijo de Luly Bossa

Por medio de un video en sus redes sociales, la actriz dio la triste noticia: "mi Ángelo se me fue, yo después les cuento, pero ahora lo que necesito es ayuda porque no tenía seguro, ni para la funeraria. Quiero darle una despedida como Dios manda".

Asimismo, Luly Bossa mostró el gran dolor que está atravesando, pues por muchos años luchó para darle una vida digna: "no sé por qué Instagram no me deja hacer un en vivo, pero por favor, oren por mí porque lo necesito mucho. No se supone que los hijos se vayan antes que uno. Gracias, mucha oración".

Cabe destacar que Ángelo tenía 22 años y que recientemente se encontraba en terapias para sacar el líquido que se había acumulado en su cuerpo. La actriz está pidiendo, a través de sus redes sociales, que le donen dinero para así poder darle un último adiós.



¿Cómo se despidió Ángelo de Luly Bossa?

En un video en el que habló con respecto al Día Internacional de la Mujer, la actriz comentó que le hubiese gustado aparecer en dicha publicación con su hijo, sin embargo, recalcó que él estaba pasando por una virosis, lo cual lo tenía bastante indispuesto.

A su vez, mostró el regalo que Angelo le había hecho para conmemorarla en este día, una carta en la que le agradecía por todo: "Mami, gracias por darme la vida, por luchar siempre por mí y sacarme adelante. Eres mi ángel guardián y mi mayor motivación. Serás siempre mi mujer favorita".

Tras ver esto y ya conociendo la triste noticia de la muerte de Ángelo, varios de sus fanáticos aseguraron que esta fue la manera en el que el joven se despidió de Luly Bossa.

¿Qué enfermedad tenía el hijo de Luly Bossa?

Ángelo tuvo un nacimiento normal y no mostró signos de tener ninguna complicación, sin embargo, a medida que fue creciendo, el ojo experto de su mamá se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo, pues se tropezaba mucho y no podía moverse con mucha facilidad.

Juntos iniciaron un recorrido para saber qué era lo que realmente tenía, por lo que finalmente, a sus 11 años, fue diagnosticado con una enfermedad huérfana que solo afecta a uno de cada seis mil casos. Se trata de la Distrofia Muscular de Duchenne.

Según Mayo Clinic, esta condición: “provoca debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. En la distrofia muscular, genes anormales (mutaciones) interfieren en la producción de proteínas necesarias para formar músculos saludables”.

Luly Bossa jamás se rindió y después de conocer el diagnostico de su hijo no se detuvo y logró que tuviese la mejor vida posible. Sin dudarlo, la actriz lo presumió en redes y aprovechó cada oportunidad para enorgullecerse de su felicidad y la persona en la que se ha convertido.