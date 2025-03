Lele Pons y Guaynaa esperan su primer bebé: mira las tiernas fotos de la pancita

La reconocida influencer venezolana Lele Pons, quien recoge más de 50 millones de seguidores en Instagram, anunció este 9 de marzo que se encuentra en la dulce espera de un bebé de su esposo Guaynaa, con quien contrajo matrimonio en 2023.

La revelación la hizo por medio de una galería que posteó en su cuenta oficial en la que se les observa abrazados en medio de un campo, mientras la influenciadora presume su pancita de embarazo que demuestra que el proceso de gestación está bastante avanzado.

"BEBÉ EN CAMINO.❤️❤️ Contando los días para conocerte, 🙏🏼 te amamos. -Mamá y papá", escribió junto al post que ya recoge más de un millón de 'me gusta' en la citada red social.

Las reacciones por parte de sus seguidores y también de varios amigos de la pareja no se han hecho esperar, pues se han mostrado dichosos y les han deseado muchos éxitos en esta etapa de sus vidas: "Mi pareja favorita, los adoro, felicidades", "dónde tenías tú esa pancita escondida, chica", "muy orgullosa de ustedes", "no puedo creerlo", "la barriga de bebé más hermosa que he visto", son algunos de los mensajes que se destacan.

Cómo se conocieron Lele Pons y Guaynaa

La pareja se conoció en 2019 cuando asistieron a una fiesta organizada por Becky G, recordada por canciones como 'Por el contrario', 'Mayores', 'Sin pijama' y 'Mamii'. La química fue inmediata, lo que hizo que crearan un fuerte lazo de amistad que luego de materializó en una sólida relación.

El 31 de julio de 2022 sorprendieron a su comunidad al informar que estaban oficialmente comprometidos y la boda se realizó en marzo de 2024 en medio de una ceremonia encantadora que reunió a sus familiares y también a varias celebridades que se han convertido en parte fundamental de sus vidas.

A pesar de que habían protagonizado un supuesto caso de infidelidad por parte del artista urbano, esta noticia demuestra que se encuentran en uno de los mejores momentos como marido y mujer. Pons se ha tomado las historias de Instagram para agradecer el apoyo de sus seguidores y responder con amor a los comentarios que les envían.