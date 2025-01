Maluma confirmó la muerte de un ser querido con emotiva foto: "Te extrañaré por siempre"

El reconocido cantante Maluma conmovió a sus seguidores este 29 de enero de 2025 en redes sociales al anunciar el fallecimiento de un integrante de su familia. La noticia tiene lugar un día después de su cumpleaños número 31 , con el que celebró su vida y los sueños que ha cumplido desde que decidió hacer música.

La información la dio a conocer a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. Se trata de su abuela paterna, una de las mujeres más cercanas a su crículo. En la imagen que publicó se le observa abrazándola mientras le da un beso en la mejilla, lo que enterneció a sus admiradores.

Falleció la abuela de Maluma. Foto: Instagram @maluma

"Te extrañaré por siempre", escribió.

Diferentes usuarios han aprovechado para desearle mucha fortaleza tanto a Juan Luis (nombre de pila del reguetonero) como a sus familiares para poder afrontar esta situación. Mientras tanto, están a la espera de saber más detalles que enluta al paisa.

Cómo era la relación de Maluma con su abuela

Aunque intenta mantener su vida privada lo más alejada posible de los medios de comunicación y las plataformas digitales, Maluma ha mostrado en varias oportunidades que tiene un buen vínculo con los integrantes de su hogar. De hecho, algunos portales de entretenimiento han recogido publicaciones en las que aparece disfrutando en compañía de sus padres y abuelos.

En un reel, que ha tenido gran acogida en Internet, se ve al intérprete de temas como 'Felices los cuatro' y 'La temperatura' cargando a su bebé Paris, mientras sus abuelos le hablan y aprovechan para elogiar tanto su belleza como su inteligencia.

"Hoy visitando al bisabuelo de Paris (un guaro, obvio). La bisabuela más hermosa y más enamorada", señaló en aquella oportunidad.