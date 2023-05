Shakira fue vista pasando el rato en un yate con el campeón de automovilismo Lewis Hamilton

Shakira está viviendo una nueva etapa en lo que va del 2023, desde su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, hasta su mudanza a Miami junto a sus hijos Milán y Sasha.

La cantante ha estado en el ojo de los medios debido a sus éxitos musicales junto al productor Bizarrap y con la cantante Karol G .

Recientemente, la barranquillera despertó la curiosidad de sus seguidores al ser vista con Lewis Hamilton , el siete veces campeón de automovilismo.

El domingo 7 de mayo se llevó a cabo el GP de la Fórmula Uno, en el Autódromo Internacional de Miami, donde la cantante fue vista junto al actor Tom Cruise y esa misma noche fue captada cenando con Hamilton.

El portal de entretenimiento TMZ informó que fue el mismo piloto quien la invitó al GP de Miami: "Nuestras fuentes dicen que tanto Tom como Shakira fueron invitados al evento por el piloto del equipo Mercedes, quien por supuesto, es el nombre más importante de ese deporte".

El 10 de mayo fueron vistos juntos de nuevo, pero ahora compartiendo tiempo en un espacio diferente al de las carreras. La cantante y el piloto salieron a navegar con un grupo de amigos por Miami Beach.

En las fotografías que circulan en los tabloides del Daily Mail y The Sun, se puede ver que el hermano de la colombiana Tonino Mebarak y sus hijos Milán y Shasha la estaban acompañando también en el yate.

Sin embargo, el medio TMZ comentó que entre los dos no estaría pasando nada más que una amistad, dado que ella no estaría interesada en una relación: "Fuentes cercanas a Shakira nos dicen que está bastante soltera… Nos dicen que no hay nada romántico allí, todo es amistoso".

Shakira se encuentra en lo más alto de su carrera musical, motivo por el cual recibió un homenaje como la 'Mujer del Año' por la revista Billboard, dicho premio fue entregado por su colega Maluma . Además, en medio de su discurso, dio un mensaje de empoderamiento femenino.

La intérprete de 'Monotonía' y 'Antología', hizo referencia a los últimos meses y cómo ha logrado salir adelante en medio de las dificultades: "Muchas gracias, esto es demasiado para mí, como bien saben ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en los que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente".