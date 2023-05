Taylor Swift confirmaría romancé con el cantante Matty Healy, luego de ser vistos besándose

En medio de los rumores de la separación de Taylor Swift y Joe Alwyn, los tabloides pudieron captar a la artista disfrutando su vida de soltera junto al también cantante Matty Healy.

El medio The Sun informó que ambos estarían viviendo su romance sin ningún tipo de compromiso, sin embargo, el líder de la banda The 1975, ha estado acompañando a Taylor en su gira 'The Eras Tour'.

Matty fue visto por sus seguidores asistiendo el 5 de mayo al concierto de Swift en Nashville, en el Estadio Nissan de Tennessee, en los videos que circularon en las redes sociales se puede ver al hombre disfrutando del show en una carpa VIP.

En el espectáculo del día siguiente, Healy se unió con su guitarra junto a la artista Phoebe Bridgers en el acto de apertura de Swift. El jueves 11 de mayo el tabloide Six Page publicó que un fan de ambos los vio pasando tiempo juntos.

"Ambos cantantes fueron vistos besándose este jueves en Casa Cipriani en la ciudad de Nueva York… El informante dijo que ninguno de los dos había pedido comida, solo agua, mientras estaban acurrucados y consintiéndose": informó Six Page.

Se comentó también que los dos estarían en compañía de su amigo Jack Antonoff y su prometida Margaret Qualley, mientras un equipo de seguridad los rodeaba para que nadie se acercara.

Los rumores de una relación entre Taylor y Matty no serían una sorpresa para sus seguidores, dado que su historia tendría su inicio desde el 2014, cuando el intérprete de 'Somebody Else' provocó una serie de especulaciones, luego de confesar que habían intercambiado números con la artista.

Sin embargo, en 2015 negó tener algún tipo de romance con ella: "Nos conocimos, intercambiamos números de la misma manera que lo hace mucha gente en este tipo de mundo y hablamos de vez en cuando".

"Ella es la estrella pop más grande del mundo y yo estoy en Australia… No hay ninguna relación ni sucede nada": expresó el compositor en una entrevista para la radio 2DayFM de Australia.

Por el momento Taylor Swift se encuentra concentrada en su nueva gira internacional 'The Eras Tour', dado que es la primera en cinco años. Para sorpresa de sus fans, anunció desde su cuenta de Instagram que estrenó cuatro canciones como parte de una celebración previa.