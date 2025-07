Lucho explota al frente de Andrea Serna: Nuevo rifirrafe entre dos participantes

Después de la prueba de Sentencia, Prueba y Castigo, se revela qué fue lo que sucedió en medio de la pista. Primero, Lucho, de Alpha, revela que Rata, de Gamma, fue quien se le acercó para preguntarle cuál de todos los de su equipo estaba pasando más hambre. Él le responde que en ese caso, él prefería que escogieran a una mujer.

Luego, él indica que Gio, capitán de Gamma, le dijo que ese tema lo hablaban en la casa, por ello, Lucho se molestó con el participante. "A mí me da rabia e impotencia. A mí no me beneficiaba en nada, era por las chicas que no han comido, y sé que ustedes entienden qué es competir sin comer", expresó.

Frente a esto, el otro desafiante afirma que en ningún momento él se molestó de que Rata estuviera hablando con el participante. "A mí me gustan que todos escuchen, en la casa también hay gente, entonces por eso se lo dije, pero entonces me atacaste y entendiste otra cosa", dijo Gio.

