No es un secreto que la convivencia en Gamma desde el inicio del Desafío 20 años ha sido un tema bastante complejo, pues se han dado discusiones entre las mujeres y los hombres. Esta situación fue comentada por Laura Madrid y Juliana Tovar, exparticipantes de dos versiones del Desafío The Box.

En el capítulo 16 del reality, el ambiente volvió a ponerse tenso por los reclamos de las desafiantes hacia sus coequiperos, pues Karoline dijo que los Alexander, Yoifer y Hércules estuvieron desconcentrados y su desempeño en el Box Rojo fue "vergonzoso".

Al llegar a la casa, Yoifer no aguantó las críticas de las mujeres y las llamo "manada de flojas", asegurando que ellas aprovecharon que les fue bien en el Desafío de Sentencia y Hambre para sentirse superiores. Adicionalmente, Glock explotó y retó al profesor de taekwondo a que la agrediera físicamente.

Posteriormente, Campanita de Omega fue a la casa naranja, las mujeres corrieron a abrazarlo y terminaron llorando. El bailarín le puso el chaleco a Alexander e hizo un llamado al respeto de las chicas.

Este hecho despertó todo tipo de comentarios entre los internautas y justamente dos exparticipantes de la producción reaccionaron contundentemente.

Madrid, quien estuvo en la edición The Box 2021, comentó una publicación de Caracol Televisión y dijo: "Uno exige que el equipo rinda cuando uno rinde, si no, uno se queda en silencio 🤫🤫🤫🤫 Que falta tan grande de respeto😤 ¡Dios mío! Y con Yoifer no sean así🥹".

Pero no fue la única en criticar a las mujeres de Gamma, pues JuliJuli, semifinalista de la versión 2023, no ocultó su molestia: "Yo no soporto a esas viejas. ¡Se victimizan demasiado!🙄🙄 Se creen perfectas y ellas son las de la mala energía. Gran show que arman, ¿en qué momento se van?🤔".

No te pierdas los capítulos del Desafío 20 años en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.