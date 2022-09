Sola y en la sala de su casa: Así fue el video de inscripción de Madrid para el Desafío The Box 2021

Laura Madrid, la finalista del Desafío The Box 2021, aprovechó que las inscripciones a la producción de Caracol Televisión para el 2023 están abiertas hasta el domingo 2 de octubre a las 11:59 p.m. para hablar en exclusiva sobre video que hizo para registrarse. Según informó, no requirió de la ayuda de un familiar o amigo, ni tampoco fue una grabación muy elaborada.

"Lo hice sola, nada de producción, había llegado de entrenar y lo hice, no lo quería hacer entrenando por que se supone que ya debes ser una persona que se ejercita (...) estaba sentada en la sala de mi casa, dije 'hola, soy Laura Jiménez Madrid, tengo 28 años, soy de Medellín, me encanta entrenar, tengo un hijo, si me quieren ver y saber más de mí, allá nos vemos", comentó.

Aunque no recuerda muy bien cuáles fueron las fotografías que adjuntó en el formulario, sí resaltó que en la pregunta '¿por qué deberíamos escogerte para el Desafío?' respondió: "cualquiera puede estar, pero soy una persona que no se rinde", señaló en medio de la entrevista, agregando que estaba un poco asustada porque nunca ha sido líder, pero su sinceridad y autoconocimiento la ayudaron a resaltar entre otros interesados.

