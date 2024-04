Gema se sintió atacada porque Byron la comparó con Beba, del Desafío: "Eres un patán"

El Desafío 20 años ha dado mucho de qué hablar en redes sociales desde su primer capítulo y algunos participantes han llamado más la atención que otros, generando todo tipo de comentarios, incluso en exparticipantes del reality, quienes han querido opinar sobre lo que ven en pantalla, uno de estos fue Byron Riveros, quien concursó en el Desafío The Box 2023 y llegó a la Semifinal.

Este deportista, amante del crossfit, utilizó su perfil de Instagram el pasado 9 de abril, donde tiene más de 213 mil seguidores, para unirse a la conversación sobe Beba, actual integrante de Alpha que ha protagonizado varias polémicas con sus compañeros y ha sido tildada de "débil".

Mira también: Beta le responde a Omega luego de los dos chalecos: ¿Cuáles son sus represalias?

Riveros no se guardó comentarios y, por el contrario, mencionó en forma de broma que la modelo del equipo le hizo pensar que Gema y Guajira no eran tan “insoportables” y agradeció no haber tenido que compartir con ella. Esto, haciendo referencia a las tensiones que ellas también causaron en la versión The Box 2023 por diversos motivos.

A pesar de que en sus historias el modelo fitness nunca etiquetó a sus excompañeras de reality, sus declaraciones llegaron a los oídos de Gema, quien se ofendió y le respondió sin filtro alguno; aunque ella sí lo ‘taggeó’.

Publicidad

Cabe resaltar que la exparticipante había mencionado en ocasiones anteriores su simpatía con Beba.

“En este momento es cuando le pido al universo paciencia y compasión, pero todo tiene un límite. Al parecer tú no nos has superado, no me equivoqué cuando te vi por primera vez y pensé que tenías mucho dolor en tu ser...por eso es difícil que sanes”, dijo inicialmente.

Publicidad

Luego la artesana boyacense le hizo la pregunta de por qué todavía, después de un año de haber estado en la Ciudad de las Cajas, se sentía molesto por lo que pasó; acto seguido defendió su sensibilidad y forma de expresarse, aquella que fue tan criticada.

Te puede interesar: Andrea Serna cuestiona lo que pasó entre Beba y Dickson en el Desafío 2024: una de ellas llora

“No hables estupideces. Que seamos sensibles y expresemos nuestras emociones no nos hace pendejas, al contrario, nos hace personas valientes y capaces de soportar el dolor que muchos no afrontan”, expresó.

Para finalizar su respuesta al Semifinalista, lo invitó a buscar ayuda profesional para “sanar el rencor que guardas, eres un guache y un patán”, aunque también hizo énfasis en que decidió pronunciarse al respecto porque se cansó de sus presuntos constantes ataques.

Por el momento, son muchos los internautas que esperan que Byron vuelva a pronunciarse sobre el tema para aclarar si se trató de un malentendido o simplemente para limar las asperezas.