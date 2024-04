Él es Santi, el nuevo participante del Desafío 2024 que tiene suspirando a las colombianas

Las televidentes quedaron encantadas con la llegada de Santi al Desafío 20 Años, pues a pesar de que Koke ya había llamado la atención de varias colombianas, el reemplazo que arribó al programa se volvió tendencia en redes sociales solo con su primera aparición, puesto que su belleza las dejó deslumbradas.

Este desafiante se une al equipo Alpha para darle un nuevo aire a esta escuadra morada, que desde un principio lo recibió de la mejor manera y con la intención de que los ayude a mejorar las condiciones en las que están.

¿Quién es Santi, participante del Desafío 2024?

En su llegada a la casa, puesto que fue el encargado de dar la noticia sobre la lesión de Koke, Santi se presentó como un entrenador personal y modelo fitness de 30 años, quien es oriundo de Medellín.

Durante su primera conversación con sus nuevos compañeros, este antioqueño mencionó que: "en lo deportivo llevo muchos años, pues antes jugaba fútbol, ya después me incliné por el gimnasio y empecé a darle".

Por otra parte, Santi también es creador de contenido en las redes sociales, en las cuales trata de incentivar a sus más de 75 mil seguidores a que lleven un estilo de vida más sano, con ejercicio y con la mentalidad para salir adelante.

No obstante, algo de lo que más llamó la atención sobre Santi en el Desafío 20 Años es que ni siquiera las integrantes de su misma escuadra pudieron evitar demostrar que es alguien muy atractivo y que su escultural figura es algo que no pueden dejar de mirar.

Y es que este hombre es un apasionado por el ejercicio por lo que su cuerpo es algo fundamental para él, casi que un templo, lo cual disfruta compartir con quienes lo siguen en sus redes sociales.

Solo un capítulo bastó para que el desafiante se volviera tendencia en las redes sociales, pues muchas colombianas no han parado de destacar su belleza y hablar de lo mucho que disfrutarán verlo en la pantalla chica.

Por otra parte, Santi contó una historia que lo marcó y que podrá ser una debilidad durante su paso por el Desafío 20 Años: "uno de mis fuertes son la velocidad y la fuerza. En el agua, sobre cinco, soy un tres. Hace como unos seis años tuve un trauma en un charco, me metí y había un hueco de por lo menos cinco metros de hongo me fui y me dio un calambre en la pantorrilla y ahí me dio el desespero".