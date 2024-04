¿Qué le pasó a Koke en El Desafío?: Te contamos por qué tuvo que abandonar el reality

Durante la primera prueba en el Box Rojo del Desafío 20 Años, Koke, integrante de Alpha, se vio afectado en el contacto que tuvo al enfrentarse contra Marlon, de Beta, puesto que en su caída sobre la plataforma, la cual estaba mojada, el impacto se dio sobre todo el lado izquierdo.

Aunque en el momento no sintió un fuerte dolor, al sentarse en las gradas para ver a los siguientes competidores notó que algo no estaba bien en la zona de su hombro y pidió asistencia por parte del cuerpo médico mientras que sus compañeros no podían evitar la cara de angustia ante la impactante escena.

Tras esto, una vez en la casa Alpha, Koke recibió la visita de una de las doctoras, quien le comentó que era necesario que le realizaran unas imágenes diagnósticas y la valoración por parte de un ortopedista, por lo que desde dicho momento no volvieron a verlo y se quedaron a la espera de una respuesta.

¿Por qué Koke abandonó el Desafío 2024?

Al inicio del día cinco dentro del Desafío 20 Años, los participantes de Alpha recibieron una visita, en la cual les mostraron un video enviado por Koke desde el hospital, en el cual ratificó que no podrá seguir dentro de la competencia y que por causa de la lesión en el Box Rojo y la recomendación médica tendrá que dejar la Ciudadela.

"Desafortunadamente, esta vez no me pude arreglar con un pedacito de cinta y chicle como siempre lo había hecho en la marina. Esta vez el doctor ha dicho que tengo que ir de cirugía", mencionó el exintegrante de la escuadra morada.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Koke demostró tener la mejor actitud ante este hecho: "no pasa nada, ustedes son unos berracos. Utilícenme a mí como un ejemplo de que hay personas en este momento que harían todo lo posible por estar en su posición. Como yo ya estoy acá, estoy fuera del juego, pero les voy a mandar un guerrero que se llama Santi".

En medio de este mensaje, Mapi no pudo evitar llorar frente a la inesperada despedida, ya que todos habían forjado un cariño especial por este retirado de la marina de Estados Unidos, quien terminó sus palabras con una gran sonrisa: "espero que, como dice la canción, siempre tengan ese color en alto. Los quiero mucho".

Para finalizar esta conmovedora escena, el hombre que había llegado a la casa para mostrarles este video era Santi, el reemplazo de Koke, quien dijo: "vengo a aportarles a ustedes. Lastimosamente a él le pasó esto y creo que llegué al mejor equipo del Desafío. Estoy a su servicio".

¿Qué lesión tuvo Koke en la marina de Estados Unidos?

Este participante del Desafío 20 Años era miembro del grupo SWAT, una unidad de intervención especial de la Policía estadounidense, en donde se distinguió por su valentía y habilidades tácticas. No obstante, un accidente lo obligó a retirarse anticipadamente después de estar casi que más de 10 años prestando servicio.

Conforme a lo dicho por Jorge Andrés Yepes Restrepo, verdadero nombre de Koke, él se vio afectado en la zona del hombro, más específicamente en la clavícula, la cual se le partió, y cuyo hueso era visible en dicho momento. De acuerdo con sus publicaciones en Instagram, esto pudo haber ocurrido durante el año 2021.

