¿Gamboa se ve mejor rapada?: Los fanáticos del Desafío reaccionaron al castigo del corte de cabello

Tan solo tuvo que pasar el primer Desafío de Sentencia, Premio y Castigo para que el corte de cabello extremo se convirtiera en un miedo para los participantes del Desafío 20 Años, quienes en un principio sintieron temor, para luego mantener un poco la calma luego de que en Alpha decidieran buscar una solución que fuese viable para todas las mujeres y así enviar este reto a Omega, con el objetivo de que Gamboa fuese quien tomara la decisión.

Sin siquiera pensarlo, esta competidora tenía claro que no permitiría que sus compañeras pasaran por este doloroso hecho y ser ella quien se hiciera el cambio de look, dado que ya tiene el pelo corto y para ella esto no la afecta en gran medida.

Reacciones al castigo del corte de cabello en Omega

Gracias a esta decisión, oficialmente todos los equipos, durante toda la historia del Desafío, se han tenido que enfrentar a este tipo de prueba, pues en esta edición de 2024 el equipo rosado, por primera vez, fue el escogido para asumir lo impuesto por sus rivales y así terminar con su invicto alrededor de lo ocurrido con el pelo.

Gamboa, Campanita y Kratos fueron quienes se postularon para ser parte del castigo del corte del cabello, sin embargo, el bailarín no pudo ser tenido en cuenta, ya que de por sí no tiene cabello, lo cual causó que el Desafiante de la Semana, Briam, decidiera ser quien llevara a cabo esto, dado que quería vivir por completo la experiencia de ser parte del reality.

El hecho de que el invitado haya hecho esto, además de haberle dado sus tenis a Alejo, hizo que los televidentes colombianos no se tardaran en dar sus comentarios al respecto, en los que afirmaron que no hubiesen sido capaces de hacer lo mismo.

el muchacho de omega se fue sin zapaticos y calvo #DesafioXX pic.twitter.com/JQzhvO1tD0 — chili🌿 (@chilixmv) April 6, 2024

me dolió más la calveada de Gamboa a mi que a ella #DesafioXX #DesafioTheBox pic.twitter.com/tv2Xv2moa8 — andy 🍀 (@alvshl) April 6, 2024

El de Omega perdio, durmio en el piso, no comio y se van sin Zapatas JAJAJAJAJAJAJA#DesafioXX#Desafio20Años pic.twitter.com/2UA9cxzscj — Maru TV 🇨🇴 🇳🇬 (@MaruTVCol) April 6, 2024

Dado que el tema del corte de cabello de las mujeres siempre ha sido algo doloroso y lleno de lágrimas, Gamboa se caracterizó por diferenciarse del resto y mantuvo la calma, aceptando esto como una muestra de que estuvo en esta celebración especial por los 20 años del programa. A su vez, recibió los aplausos de sus compañeras, quienes no pararon de agradecerle.

Lo mismo opinaron en redes sociales, puesto que la catalogaron como una valiente y destacaron que ha sido la única mujer que se ha quedado completamente sin pelo. Asimismo, afirmaron que se ve mucho más linda con este radical cambio.

Gamboa ha sido la única valiente que le valió el pelo, NO LLORÓ y hasta ella misma se ofreció y aparte de todo ha sido la única que la dejaron sin nada de pelo. Ya la amo #DesafioXX — maria🇨🇴 (@Icanbefreedom) April 6, 2024

Gamboa se ve divina calva mk jajjajajajajaja — nunca me importó (@Soy_danj) April 6, 2024