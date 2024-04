Andrea Serna cuestiona lo que pasó entre Beba y Dickson en el Desafío 2024: una de ellas llora

La convivencia en Alpha está en crisis, puesto que Beba terminó durmiendo en la sala, aunque esto representa que se despierte con mucho dolor, lo que causa que llore no solo al no soportar esto, sino que confiesa que no se siente con fortaleza para ir a competir en la próxima prueba del Desafío 20 Años.

