Cuál es la promesa que le hace Zambrano a Omega en el Desafío: así reacciona el equipo

Como Gamma ganó la prueba de Sentencia y Bienestar, tenía en la tarea de escoger el equipo al que le iba a mandar el chaleco. Tras unos segundos después apareció en Omega, y ellos quedaron impactados al verlo llegar.

Zambrano le hace promesa a Omega

Según indicó, los eligieron a ellos solo porque Camilo es el único de los hombres que no ha ido al Desafío a Muerte. Después, Katiuska defiende a su compañero y le expresa que fue ella la que tomó la decisión, de que el más reciente chaleco se lo pusiera Andrey. Tras esto, Zambrano le explica una nueva dinámica.

“Ya no vamos a hacer lo mismo que hicimos con Alpha. El que quiera el castigo y el que quiera el chaleco, y así para ir repartiéndonos y no maltratarnos”, expresó.

Adicionalmente, indicó que a Camilo no lo están utilizando como comodín ni nada, sino que es hora de que él vaya a Muerte, para saber lo que es este tipo de pruebas. Por lo cual, Katiuska vuelve a interrumpir y decir que no le parece, porque la decisión de a quién el chaleco no debe interferirse por un participante de otro equipo, sino que sea un proceso interno.

Unos minutos después, Juan le reclama a Zambrano y le dice que están pensando estratégicamente, pero el integrante de Gamma niega eso. Posteriormente, la capitana de Omega le recordó a su compañero que en el capítulo anterior les dieron el arriendo y que no les enviaron chaleco, por lo que cree que ellos están en contra de su equipo.

