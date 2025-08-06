Ganador y segundo puesto del Desafío de Sentencia y Bienestar: un equipo desperdició la ventaja

Luego de recibir la llamada de Andrea Serna y analizar detenidamente cuáles son los participantes que tienen un mejor rendimiento en agua, los convocados llegaron al Box Azul para la tercera prueba del quinto ciclo. En este sentido, los Súper Humanos que atendieron el llamado fueron Gero, Lucho, Deisy y Valentina de Alpha; Geo, Rata, Mencho y Yudisa de Gamma; y Juan, Andrey, Sathya y Katiuska de Omega.

En esta ocasión, los concursantes debieron usar habilidades como la agilidad, la puntería y la resistencia para pasar todo el circuito de la manera más rápida posible y así darle el relevo al resto de sus compañeros.



Quién ganó el Desafío de Sentencia y Bienestar

En esta oportunidad, la casa Gamma se quedó con el primer puesto del encuentro deportivo, lo que supuso un alivio para la escuadra teniendo en cuenta la discusión que protagonizaron Rosa y Zambrano durante el capítulo 25 de la producción de Caracol Televisión.

Con este resultado, los naranjas se quedaron con la posibilidad de enviarle a un grupo el tercer Chaleco de Sentencia que va para un hombre y podrán gozar de todas las comodidades que tiene la propiedad.

El segundo lugar, por su parte, fue para Omega, que tendrá que esperar a conocer qué comodidades les dejarán sus contrincantes para terminar este ciclo.



En qué consistió el Desafío de Sentencia y Bienestar

Esta fue una prueba por relevos. Cada competidor salió para superar una rampla y saltar a la piscina para atravesar por debajo una malla. Luego, escaló una pirámide para tirarse a la otra piscina. Una vez afuera, subió por las escaleras para tocar la campana y lanzarse de nuevo por el túnel al agua en cuyo fondo encontró dos bolsas de arena que debió tomar. Regresó hasta encontrar en la parte final una torre desde la que lanzó las bolsas sobre una mesa inestable en la que debían quedar sin caerse. El primer equipo en ubicar ocho bolsas se convirtió en el ganador.

