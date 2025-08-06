Katiuska sufrió una lesión en la pierna antes del Desafío: así fue su cirugía y recuperación

Una de las Súper Humanas que más ha dividido sentimientos en redes sociales es Katiuska, integrante de la casa Omega. Luego de ponerle el Chaleco de Sentencia a Andrey y asegurar que prefiere proteger a Camilo debido a su rendimiento en el terreno de juego, la joven volvió a generar conversación en las plataformas digitales.

Qué le pasó a Katiuska antes de entrar al Desafío

La Súper Humana recoge más de 40 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente comparte contenido relacionado con su amor por el deporte teniendo en cuenta que entrena desde que es una adolescente, llegando a participar en varias competencias y hasta teniendo la posibilidad de prepararse físicamente junto a grandes figuras del deporte.

Hace algunos meses, la competidora se sinceró con su comunidad al mostrar la lesión que presentó aparentemente en 2024 que la alejó temporalmente de llevar un estilo de vida saludable; sin embargo, gracias a su determinación y disciplina logró recuperarse poco a poco de este impase hasta retomar la normalidad, volviendo a hacer los ejercicios que tanto le ayudaron a transformar su cuerpo.

“Esta ha sido de las cosas que más me ha enseñado en la vida, me enseñó a ser paciente, a ser fuerte no solo física sino mentalmente, me enseñó a esperar, a ser resiliente, a no darme por vencida, a aprender que todo es un proceso y me enseñó que yo puedo con todo”, escribió la joven junto a un video en el que recopiló los clips que grabó desde que estuvo en la clínica, hasta que logró retomar sus hábitos con normalidad.

La lesión en la rodilla izquierda la llevó a caminar en muletas y necesitar de algunas terapias mientras lograba acomodarse de nuevo a los movimientos que implican los entrenamientos. A pesar de este problema, en el Desafío ha gozado de muy buena salud, ya que se ha desenvuelto con gran éxito tanto en las pruebas de contacto, como en los otros terrenos de juego: Box Blanco, Box, Azul, Box Amarillo y Box Negro.

