Falcao dijo qué fue lo más difícil de vivir en Bogotá: “Me sentía asfixiado”

Radamel Falcao García regresó a Colombia junto a su esposa e hijos a finales de 2024, luego de varios años viviendo en el exterior, para cumplir el sueño de jugar con el equipo de sus amores: Millonarios FC.

La llegada del ‘Tigre’ y su familia fue todo un acontecimiento y por varias semanas se habló de dónde vivirían, a qué colegio irían sus retoños e incluso a qué se dedicaría Lorelei Tarón, su mujer, durante su estadía en Colombia.

Pese a que los García Tarón se mostraron dichosos de regresar a Colombia, Falcao tuvo una atención masiva que lo terminó afectando, hasta el punto de vivir episodios de ansiedad, contó en una conversación con el español Mario Suárez.

“Esto no lo sabe nadie, pero yo, cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, yo me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios, no de pánico, pero sí de ansiedad. A parte que hay altura allá, entonces tú estás ansioso, no puedes respirar o sientes que no puedes respirar bien y me ahogaba, y terminaba pasando la noche entera sin dormir”, declaró el samario.

Lo peor para el exjugador de Rayo Vallecano y Atlético de Madrid era que no entendía que le estaba sucediendo y, por lo mismo, “no sabía cómo gestionarlo”. Falcao se apoyó en su esposa, pero ella tampoco sabía cómo ayudarlo, dijo.

“La despertaba en la noche y le decía: ‘Por favor, ayúdame, porque siento que me ahogo’. Tenía que salirme de la habitación, estábamos en hotel, en ese momento, recién llegados y no estaba lista la casa. Me tenía que salir de la habitación al pasillo porque me sentía ahogado. Una locura”, agregó el delantero colombiano.

Por esos episodios, en una ocasión, Falcao tuvo que decirle al técnico de Millonarios, que para entonces era Alberto Gamero, que no estaba en condiciones de entrenar y que necesitaba descansar.

A eso, se le sumó que no podía tener una vida común y corriente con su mujer y sus hijos porque cada vez que salía, la gente se aglomeraba para verlo.

“Bogotá es una ciudad compleja, es maravillosa, tiene mucha riqueza y cultural. Es muy difícil la movilidad y para nosotros, como familia, hacer vida normal, termina siendo complejo. Porque yo no puedo ir a un centro comercial, porque sino todo el mundo ahí, o si vas a un restaurante te toca ir por otra puerta, o al cine, por otra puerta, entonces compartir esos momentos con la familia al aire libre es muy difícil. Y la gente no entiende”, mencionó.

¿Dónde vive Radamel Falcao García ahora?

Luego de su paso por Millonarios, en el que no pudo lograr el sueño de salir campeón, Falcao García se devolvió con su familia al exterior y actualmente está radicado en Miami, Estados Unidos, aunque antes tuvo un paso por Europa, en el que visitó algunos estadios en los que jugó. Lorelei Tarón le agradeció a los colombianos por la cariñosa acogida que le dieron a ella y a sus hijos, mientras estuvo en el país de su esposo.