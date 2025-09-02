Quién era El Elegido del Desafío: Gero no reaccionó con sorpresa como sí lo ha hecho anteriormente

Andrea Serna se reunió con los participantes que continúan en competencia para el Desafío a Muerte correspondiente al octavo ciclo. Antes del encuentro deportivo aprovechó la oportunidad para preguntar por El Elegido y cuál era la tarea que debía desarrollar en La Ciudad de las Cajas, por lo que le pidió que revelara su identidad.

Quién era El Elegido del octavo ciclo del Desafío

Valentina dio un paso adelante luego de ver que ningún compañero la expuso frente a la presentadora del programa. Esta situación no tomó por sorpresa a los integrantes de Alpha, ni siquiera a Gero que se ha caracterizado por reaccionar con asombro a otras revelaciones.



“Creo que es más dolor que sorpresa. Con Valentina he podido crear una amistad bastante fuerte, es una persona con la que conecté desde el primer día, digamos que esta posición me pone bastante emotivo por lo que pueda pasar, no sé qué pueda pasar, entonces me pone bastante nervioso”, explicó el Súper Humano.

Según indicó la misma Valentina, su tarea era llevar el chaleco a la casa opuesta a la que el equipo había elegido, por lo que intentó cumplir con este objetivo luego del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, cuando tuvo una intensa discusión con Leo.

Al borde del llanto y con un tono de frustración, la joven contó que hizo todo lo posible por llevar a cabo la misión sin afectar la alianza que los morados tienen con Gamma; sin embargo, hizo énfasis en que para los hombres es mucho más importante cumplir con su “palabra” que confiar en una de sus integrantes.

Ante este panorama, Valentina se convirtió en la quinta sentenciada del Desafío, tal y como lo indican las reglas. En este sentido, se puso de inmediato el temido chaleco teniendo en cuenta que deberá medir sus habilidades físicas con otras compañeras: Katiuska, María C., Myrian y Manuela. Solo una de ellas se despedirá del programa e irá directamente a El Cubo de ditu.

