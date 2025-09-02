Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
María C., del Desafío, dijo que las mujeres de Alpha son las más "suaves", pero perdió contra dos

María C., del Desafío, dijo que las mujeres de Alpha son las más “suaves”, pero perdió contra dos

María C. quedó eliminada del Desafío luego de enfrentarse a Katiuska, Myrian, Manuela y Valentina. La Súper Humana habló en exclusiva acerca de su rendimiento en el terreno de juego y los errores que cometió en el Box Negro.

Foto: Caracol Televisión
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 10:47 p. m.