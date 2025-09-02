María C., del Desafío, dijo que las mujeres de Alpha son las más “suaves”, pero perdió contra dos

Una verdadera mezcla de emociones fue la que se vivió en el capítulo 43 del Desafío del Siglo XXI en el que se desarrolló el Desafío a Muerte que reunió a cinco mujeres en el terreno de juego. Luego de despedirse de sus compañeros y de escuchar por boca de Andrea Serna que su historia en el programa había llegado a su final, María C. habló en exclusiva para las redes de Caracol Televisión.

Primeras palabras de María C. luego de quedar eliminada del Desafío

La joven inició contando que esta es su tercera vez en el Box Negro, espacio que le permitió poner a prueba su concentración y puntería, teniendo en cuenta que no había podido practicar este ejercicio antes de entrar a La Ciudad de las Cajas.



Lo más llamativo de su discurso tuvo lugar cuando se pronunció acerca del rendimiento de sus rivales, pues aseguró que las mujeres de Alpha (Deisy, Valentina, Tina y Manuela) han destacado por su bajo rendimiento en cada uno de los Boxes.

Esta declaración resultó un poco curiosa teniendo en cuenta que se enfrentó a Manuela, quien fue enviada estratégicamente a Muerte por Leo para sacar a María C.; y a Valentina, quien recibió el Chaleco de Sentencia debido a que incumplió con la tarea de La Elegida.

Respecto a la prueba, María C. admitió que tuvo algunas falencias en la puntería; sin embargo, hizo énfasis en que este es un detalle que puede jugarle en contra incluso a los Súper Humanos más preparados.

“La puntería hay veces que es como de suerte, de chiripazo, de enfocarse, entonces realmente es muy subjetivo y por eso yo creo que todo estuvo bien”, explicó.

Finalmente, contó que lo más valioso que se lleva de la producción de Caracol Televisión es la seguridad que desarrolló en ella misma, pues considera que de ahora en adelante no va a permitir que alguien le diga que no puede hacer algo y está convencida de que los comentarios de terceras personas no le harán tanto daño como alguna vez pasó.

