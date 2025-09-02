Publicidad

Leo no ayudó a Valentina con la tarea de El Elegido en el Desafío: Alpha se le fue en contra

Valentina reveló antes del Desafío a Muerte que ella era La Elegida del octavo ciclo. A pesar de sus esfuerzos por intentar cumplir la tarea, la joven no logró su objetivo y ahora deberá ir a Muerte.