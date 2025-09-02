Leo no ayudó a Valentina con la tarea de El Elegido en el Desafío: Alpha se le fue en contra

Valentina, integrante de Alpha, vivió un tenso momento en el capítulo 43 del Desafío del Siglo XXI al revelar que ella era La Elegida correspondiente al octavo ciclo de la competencia. La noticia la dio a conocer minutos antes del Desafío a Muerte en el que se enfrentaría Katiuska, Manuela, Myrian y María C.

Valentina contó que intentó de todas las maneras posibles cumplir con la tarea, argumentando que les solicitó a sus compañeros tener confianza; sin embargo, los hombres quisieron mantener “su palabra” para continuar con la alianza que sellaron con Gamma antes que creer en las palabras de su compañera.



La joven explicó que se negaba a traicionar a su equipo al llevar el chaleco de sentencia a Gamma teniendo en cuenta el pacto; por lo que trató de poner a todos de acuerdo para enviar el chaleco a los naranjas y así ella cambiar la decisión cuando fuera la emisaria.

Leo, al parecer, no entendió la indirecta de la joven; sin embargo, el resto de sus compañeros sí lo hicieron: “No se logró el objetivo que ella quería, pero porque realmente no llegamos como a entender o no se supo expresar qué era lo que quería (…) No entendí, me bloqueé y dije que no y ya”, explicó el líder.

Posteriormente, Leo añadió que no llegó a pensar que Valentina fuera La Elegida, lo que causó molestia en el grupo, pues los demás sí comprendieron el mensaje: “Todos lo entendimos”, dijeron Manuela y Deisy, a lo que Gero agregó: “En casa se habla, chicos”.

El mensaje de Valentina en el Desafío que la habría delatado

Valentina, al parecer, fue evidente respecto a cuál era su tarea, pues terminó llorando en la casa morada cuando se enteró de que no tendrían en cuenta su propuesta.

"Yo quiero que me escuchen para ver si le mandamos el chaleco a Gamma, yo lo llevo, pero que todos estén de acuerdo. De igual manera, qué tal que en el camino se me choquen los cables y diga 'no, para Omega'. Nada, yo siento que en algún momento ellos también se van a voltear y el juego también se va a ver así, es el último chaleco", mencionó durante el capítulo 42.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.