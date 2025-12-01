En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / La razón por la que Valentina Ferrer no fue al concierto de J Balvin en Medellín

La razón por la que Valentina Ferrer no fue al concierto de J Balvin en Medellín

El pasado 29 de noviembre, el cantante paisa sorprendió a los asistencias a su concierto en Medellín al extender eL encuentro desde las 8:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.

Se conoce cuál fue el motivo por el que Valentina Ferrer no asistió al concierto de J Balvin en Medellín.
Se conoce cuál fue el motivo por el que Valentina Ferrer no asistió al concierto de J Balvin en Medellín.
Foto: Instagram @valentinaferrer y GettyImages.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 1 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad