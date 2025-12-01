La razón por la que Valentina Ferrer no fue al concierto de J Balvin en Medellín

El intérprete de canciones como 'Mi gente', 'No me conoce', 'La canción', 'Safari' y 'Bonita' se convirtió en noticia el pasado fin de semana al dar un concierto en Medellín que marcó un hito en la ciudad teniendo en cuenta no solo que duró más de cinco horas, sino que también reunió a artistas de la talla de Daddy Yankee, Farruko, Feid, Maluma, entre otros exponentes del género urbano.

Por qué Valentina Ferrer no asistió al concierto de J Balvin en Medellín

Aunque los fanáticos estaban emocionados con la aparición de toda la nómina de cantantes, muchos se preguntaron por qué su pareja sentimental no estaba en el evento. La modelo no pudo viajar de Estados Unidos a Colombia teniendo en cuenta que no ha obtenido la Green Card por lo que no puede salir del país norteamericano junto a su hijo.



A pesar de la contingencia, decidió enviarle un sentido mensaje al paisa en medio de su espectáculo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el pasado 29 de noviembre. La producción se encargó de reproducir un video en donde ella estaba disfrazada junto a Río y le deseaba al cantante mucho éxito en esta presentación, la cual tenía un gran significado para él teniendo en cuenta que era el reencuentro con sus raíces latinas.



“Te amamos mucho, te extrañamos y quisiéramos estar ahí. Muchos ya conocen mi situación, pero aquí te esperamos y te enviamos un fuerte beso. Te amamos, papá. ¡Rompe!”, se le escuchó decir en el clip a Ferrer.

La pareja conforma una de las más sólidas del entretenimiento nacional. En medio del poscast 'Los hombres sí lloran', el colombiano se sinceró sobre su salud mental y contó que hace un tiempo terminó su relación con Ferrer debido a que se le había subido "el ego" a la cabeza.

"A mí las emociones me daban muy duro, el despecho me cogía y me destrozaba, entonces parece, aunque ya no, que todo empezaba desde una parte muy emocional. La presión del trabajo y un desamor por una embarrada mía, porque normalmente han sido cosas mías con las peladas", dijo en aquella oportunidad.