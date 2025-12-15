Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Boda de Margarita Rosa
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Programación de Caracol

Quién es Florencia Cassi de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas: de dónde es, edad y más - CaracolTV

Florencia Cassi se une a Jhovanoty en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', donde conocerá varias ciudades de Colombia. La presentadora argentina le expresó palabras de admiración a su compañero.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Quién es Florencia Cassi, la pareja de Jhovanoty en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

En esta oportunidad, la modelo argentina se une a 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', donde tendrá la posibilidad de visitar varias ciudades de Colombia y disfrutar de su cultura.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Quién es Florencia Cassi, la nueva presentadora de 'La Vuelta al Mundo del 80 Risas'.