Quién es Florencia Cassi, la pareja de Jhovanoty en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Este 15 de diciembre se estrena 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas', el programa de humor con el que los colombianos tendrán la posibilidad de conocer diferentes partes del mundo desde la comodidad de su casa. Esta producción contará con la participación de un elenco de primera categoría dentro del que se destacan personalidades como Carolina Cruz, Suso, Melina Ramírez, Don Jediondo, Laura Tobón, Boyacoman, Piroberta, Juan Diego Vanegas, Cuervo, Carolina Soto, Jhovanoty, Florencia Cassi y Santiago Rodríguez.

Quién es Florencia Cassi, la nueva presentadora de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'

Es una destacada modelo, humorista y presentadora nacida el 13 de julio de 1985 en Argentina, país en el que creció y formó gran parte de su carrera dentro del mundo del entretenimiento. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 900 mil seguidores, por lo que acostumbra a publicar contenido relacionado con su faceta como figura pública, los proyectos en los que participa y lo activa que se mantiene gracias a una rutina de ejercicios y un estilo de vida saludable.



Recientemente apareció en las historias de la citada red social para contar cómo fue su experiencia en el programa de Caracol Televisión:



"Me tocó el mejor compañero. Con él me divertí mucho, pero, además, aprendí y pude ver lo profesional y generoso que es. Siempre ayudando y queriendo ver brillar a lo demás", escribió el pasado 14 de diciembre, haciendo referencia a Jhovanoty.



¿A dónde viajarán Florencia Cassi y Jhovanoty en 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'?

De acuerdo con la información que dio a conocer Prensa de Caracol Televisión, el humorista en esta ocasión llevará a la argentina por diferentes ciudades de Colombia para que conozca la cultura, se enamore de los paisajes, pruebe la gastronomía e interactúe con gente de diversas regiones.

En este orden de ideas, recorrerán las carreteras de Bogotá, Cartagena, Santa Marta, Antioquia, Amazonas y Boyacá.

Esta anécdota fue descrita por la misma Cassi como una experiencia inolvidable, pues no solo expandió sus conocimientos sobre el país vecino, sino que también puso a prueba su sentido del humor con los colombianos teniendo en cuenta que son considerados como personas alegres por naturaleza.