Hallan sin vida al director Rob Reiner junto a su esposa: ambos tenían signos de violencia

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte del destacado director estadounidense Rob Reiner, recordado por películas como 'Mi primer amor', 'Ahora o nunca', 'Cuando Harry conoció a Sally', 'Quiero decirte que te amo', 'Spinall Tap', entre otros éxitos del séptimo arte.

De qué murió Rob Reiner, destacado director de 78 años

Reiner fue hallado sin vida en su casa ubicada en Brentwood, Los Ángeles, California (Estados Unidos). De acuerdo con los primeros reportes de la prensa local, tanto él como su esposa, Michele Singer, fueron encontrados con heridas que presentan compatibilidad con apuñalamiento.



Según la Revista People, su hijo del medio Nick Reiner, de 32 años, sería el presunto responsable; sin embargo, el caso se encuentra en manos del Departamento de Policía de Los Ángeles, que esperan dar pronta respuesta al caso.



Quién era Rob Reiner

Fue un destacado actor, director de cine, productor, guionista y activista político nacido el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos. Desde temprano desarrolló una pasión por las artes escénicas y el mundo del entretenimiento, llegando de esta forma a alcanzar la fama en la década de los 70.

A lo largo de su carrera obtuvo varios reconocimientos dentro de los que se destacan el premio Emmy como Mejor Actor de Reparto en 1974 y 1978 por la comedia 'Todo en familia' . También participó en otros proyectos como 'This is Spinal Tap' y 'El Lobo de Wall Street'

Respecto a su vida personal estuvo casado dos veces: la primera de ellas con Penny Marshall y, la segunda, con Michele Singer, quien se convirtió en su compañera de vida y la mujer con la que murió en su vivienda en Estados Unidos. Tuvo, además, cuatro hijos: Tracy, Nick, Romy y Jake.

Diferentes fanáticos y colegas de la industria se han tomado las plataformas digitales para lamentar su deceso y recordar su aporte a la cultura: "Vaya, a Rob Reiner lo habría matado su propio hijo. Me pregunto cuál fue el motivo. Es triste, sin duda", "Nunca me importó Rob Reiner por su posición política, pero esto es muy triste y muy erróneo en muchos niveles", son algunos de los mensajes que se destacan en X.