Hallan sin vida al director Rob Reiner junto a su esposa: ambos tenían signos de violencia

El director, recordado por películas como 'Ahora o nunca' y 'Cuando Harry conoció a Sally', fue encontrado con heridas de supuesto apuñalamiento en su casa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Murió el director de cine Rob Reiner, junto a su esposa Michele Singer, a los 78 años.