¿Hoy darán el 'Desafío'? Cambios en la programación a partir de este 15 de diciembre

Con el más reciente Desafío de Capitanes y la reorganización de los equipos (Gamma y Neos), los fanáticos de la producción esperan conocer los nombres de quienes competirán por poner su nombre en la copa de los vencedores y llevarse a casa un millonario premio que cambiará su vida para siempre.

¿Hoy15 de diciembre habrá 'Desafío del Siglo XXI'?

El pasado 12 de diciembre, después de la emisión del capítulo 111, Caracol Televisión anunció que el 'Desafío' se irá temporalmente de la pantalla chica, para dar paso a la transmisión de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'. Este cambio aplicará desde este 15 de diciembre y se extenderá hasta el 12 de enero de 2026, fecha en la que regresará el programa presentado por Andrea Serna para conocer el desenlace de la historia.



"Después de vacaciones en la casa, todos vamos a ver la gran final del 'Desafío del Siglo XXI'. Colombia, llega la batalla más esperada: la gloria de levantar la copa. Solo uno podrá cambiar su historia y escribir su nombre. Regresa el martes 13 de enero a las 8:00 p.m.", se escucha en la promo.



En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

La producción se encuentra en uno de los momentos más trascendentales con la eliminación de la casa Alpha después del Desafío de Capitanes y la redistribución de los equipos que siguen en competencia (Gamma y Neos).

Con la llegada del Desafío Millonario, prueba en la que ganaron los naranjas, Zambrano y Miryan tuvieron la posibilidad de hacer un enroque para debilitar a sus oponentes. En ese sentido tomaron la decisión de enviar a Kevyn para Gamma y a Julio para Neos, lo que significa que ahora Sofía competirá con Julio y Tina brillará al lado de Kevyn.

Ahora, los Súper Humanos deberán enfrentar el tramo final, por lo que harán lo que esté en sus manos para llegar la Gran Final.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.