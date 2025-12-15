Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Cuándo vuelven a dar el 'Desafío' en Caracol Televisión: este es el día de enero - CaracolTV

Luego del Desafío Millonario en el que Gamma resultó ganador, Caracol Televisión dio a conocer que el 'Desafío' se irá temporalmente para dar paso a 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'.

¿Hoy darán el 'Desafío'? Cambios en la programación a partir de este 15 de diciembre

Tras la emisión del capítulo 111 del reality de los colombianos, Caracol Televisión liberó un importante anuncio sobre cambios en la programación durante el mes de diciembre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Qué pasará con el 'Desafío del Siglo XXI' a partir de este 15 de diciembre.