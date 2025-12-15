Familia de Julio reaccionó al cambio de equipo al que lo sometió Zambrano en el 'Desafío'

Zambrano volvió a dividir opiniones entre los fanáticos del programa de Caracol Televisión luego de que anunciara en el capítulo 111 que Kevyn será la nueva ficha de Gamma, pues reemplazará a Julio en la escuadra naranja y será el compañero de Tina. En este sentido, el salvavidas irá par Neos y será dupla de Sofía.

Familia de Julio se pronunció sobre la decisión de Zambrano en el 'Desafío'

A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram del Súper Humano, la familia del deportista demostró que toma la decisión con mucha calma y con seguridad del trabajo que ha venido desempeñando el competidor durante su paso por La Ciudad de las Cajas.



"Y nos cambiaron a el capi Julio para Neos 💚", escribió junto a una fotografía que expone a los dos participantes con los uniformes de sus nuevos equipos.





Las reacciones ante el post no se han hecho esperar: "Julio es la mejor persona que ha pasado por el Desafío ❤️", "Espero que Dios te premie en algún momento porque te lo mereces...🙏💚💚💚💚", "Si Dios 🙏🏻lo permitió es por qué ahí vas a brillar ✨ y ha demostrar de qué y para qué estás hecho.... Vamos vas a renacer 🐦‍🔥 en este nuevo equipo 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🫶🏻", son algunos de los mensajes que se destacan en redes.



Cómo reaccionó Tina a su cambio de pareja en el 'Desafío'

La integrante de la escuadra naranja reaccionó con emoción a la noticia de que Kevyn le dará la fuerza que necesita para continuar en el juego, pues el actual ganador del programa es considerado una de las fichas más fuertes en la competencia. La desafiante, por su parte, había sido motivo de especulación entre sus compañeros, quienes llegaron a poner en tela de juicio su desempeño y hasta argumentaron que quizás era Julio el que le impedía brillar en los Boxes.

A pesar de la alegría que sintió, la joven abrazó a Julio en señal de solidaridad y le agradeció por haberla acompañado hasta esta instancia del juego.

