Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
'Desafío'
Qué opinó la familia de Julio sobre el enroque que hizo Zambrano en el 'Desafío'

Zambrano y Myrian tomaron la decisión de sacar a Julio de Gamma luego de que el equipo se quedara con la victoria en el Desafío Millonario. Kevyn es el nuevo integrante de los naranjas.

Familia de Julio reaccionó al cambio de equipo al que lo sometió Zambrano en el 'Desafío'

Durante el capítulo emitido el pasado 12 de diciembre, el capitán de Gamma realizó un enroque que envió a Julio para Neos y a Kevyn para Gamma, allí acompañarán a Sofía y Tina, respectivamente.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Qué dijo el equipo de Julio sobre el cambio de equipo al que lo sometió Zambrano en el 'Desafío'.