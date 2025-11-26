Por qué Zambrano y Rata ya no se la llevan bien en el ‘Desafío’, según la mamá del atleta

La actitud del atleta llamó la atención de Iván Lalinde, uno de los presentadores de ‘Día a Día’, que aprovechó una entrevista que les concedió la mamá del participante, Miladis Esther Zambrano, para preguntarle por qué su hijo y Rata ya ni se miran.

Lea también: "Es un bobo; un niño": Zambrano contra Lucho en el 'Desafío', por choque con Leo



La madre del guajiro, que también reveló en el matutino de Caracol los motivos por los que se terminó la relación de él con Isa, aseguró que Zambrano se sintió dolido cuando Rata pasó a Omega y empezó a comportarse de otra manera, olvidando su paso por Gamma.

“Él [Zambrano] notó que, en Omega, él [Rata] cambió su actitud; celebraba, lo que no hacía en Gamma, y, además, cuando fueron a llevar el castigo y el chaleco le dijeron que había sido Rata, porque Rata había dicho que ellos se merecían esas cosas. Entonces eso le dolió mucho porque si estaba en otro equipo no tenía por qué tirarnos tanto”, declaró Miladis Esther en el programa.

Y es que en el capítulo 91, cuando Zambrano tuvo la opción de armar su equipo para la nueva etapa del ‘Desafío, descartó a Rata, pese a ser uno de los competidores más completos. Cuando Julio le preguntó las razones, el medallista olímpico aseguró que el antioqueño fue “muy hipócrita con Gamma” y además habló mal de él razón por la que no lo quería como compañero.



Publicidad

¿Quién es Rata, participante del ‘Desafío’ 2025?

Su nombre real es José Maldonado, tiene 24 años y es oriundo de Andes, Antioquia. El participante del ‘Desafío Siglo XXI’ es tricampeón nacional de OCR y entrena con Senséi, ganador del ‘reality’ en 2023.

Publicidad

Sobre su vida personal no hay muchos detalles más allá de que tiene una cicatriz en la cabeza por un golpe que sufrió cuando era pequeño, por inquieto. Fue apodado Rata en el colegio, por lo habilidoso que era, contó él en el ‘Desafío’.