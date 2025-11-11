En vivo
Zambrano le cantó la tabla a Rata y lo trató de Judas: “No ando con traicioneros”

En la casa Gamma, Julio le dice a Zambrano que él creía que iba a traer a Rata al equipo; pero él le indica que no quiere estar con él, por haber sido traicionero con Gamma en el ‘Desafío Siglo XXI’.

