En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Suso 2025 DK
Caracol TV  / The Suso's Show  / Iván Villazón cuenta sus mejores experiencias con Diomedes Díaz, Rafael Orozco y Jorge Oñate

Iván Villazón cuenta sus mejores experiencias con Diomedes Díaz, Rafael Orozco y Jorge Oñate

El cantante de música vallenata confesó que él iba a los estudios de grabación para ver cómo Diomedes Díaz hacía toda su producción y aprender de uno de los más grandes en esta música.

Publicidad

Publicidad

Publicidad