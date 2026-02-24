¿De dónde es Jhonny Rivera? Se casó en su pueblo natal para seguir tradición familiar

Jhonny Rivera se casó el pasado fin de semana con su excorista Jenny López en Arabia, Risaralda, corregimiento en el que él nació en 1974. Aunque su boda inicialmente sería una ceremonia íntima y familiar, no quisieron dejar por fuera a algunos de sus amigos cómo: Arelys Henao, La Liendra, Jhon Álex Castaño, Yeferson Cossio y otros más a los que se les vio disfrutar de la celebración. podrían quedarse por fuera en el día más especial de su vida.

La boda fue en la capilla del pueblo, donde pudo estar rodeado de su gente y de sus raíces. En entrevista con ‘Se Dice De Mí’, su hermana Julieta Rivera dijo que es una tradición de hermanos casarse en ese lugar y era obligación de los cuatro seguir al pie de la letra la historia, porque además la familia Rivera mantiene una relación estable con el pueblo y sigue visitándolo cada vez que le es posible.



Con sus canciones ‘Soy Soltero’ y ‘Mejor Solito’, Jhonny Rivera consiguió el premio a ‘Mejor Canción Tropical’. Además de eso logró compartir escenario con Vicente Fernández, Diomedes Díaz, Marc Anthony y muchos artistas más de talla mundial.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Jhonny Rivera y su esposa?

Él cantante de música popular y Jenny López comenzaron a interactuar por medio de su trabajo en conjunto y por las redes sociales, específicamente Instagram. Todo surgió por medio de mensajes de gratitud y admiración por parte de ella; él le respondía y poco después se dieron cuenta que había química entre ellos.

La pareja dice que tiene una de las relaciones más estables del mundo musical colombiano y también afirma que no todas las opiniones sobre ellos son positivas, ya que muchos de sus seguidores dicen que están cometiendo un grave error porque se llevan 30 años de diferencia, pero, también aseguran que eso no los hará romper el vínculo. “Yo la veía muy perfecta, pero con miedo que la diferencia de la edad hiciera que ella me rechazara”, dijo Jhonny Rivera cuando le preguntaron sobre su esposa.

“A pesar de que tienen la razón, yo no voy a renunciar a algo que el corazón me dicta, y es que la quiero, me siento correspondido y me siento muy feliz. Pueden criticarme lo que quieran, pero yo no les puedo dar gusto esta vez; lo siento, voy a ser feliz”, agregó el cantante en entrevista con el programa.