Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
Murió actor de 'Lizzie McGuire'
En vivo ‘A Otro Nivel’
Emmanuel Esparza se casará
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Dónde se casó Jhonny Rivera con Jenny López: hizo ceremonia en Risaralda

Te contamos de dónde es Jhonny Rivera, que se casó en su pueblo natal, en el Eje Cafetero colombiano, con la cantante Jenny López y rodeado de toda su familia y amigos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

¿De dónde es Jhonny Rivera? Se casó en su pueblo natal para seguir tradición familiar

El cantante de música popular contrajo matrimonio en el Eje Cafetero colombiano con Jenny López, artista que hizo parte de su grupo de coristas y que ahora se convirtió en solista.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Boda Jhonny Rivera