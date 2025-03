Rey Ruiz amenaza con irse tras debatir con Amparo y César sobre Yo Me Llamo Dean Martin

La presentación de Yo Me Llamo Dean Martin con 'Dream a Little Dream of Me' genera una fuerte discusión entre los jurados. Amparo Grisales y César Escola elogian el desempeño del imitador, destacando su elegancia y la complejidad del tema, mientras que Rey Ruiz es tajante en su desacuerdo.

Para la 'Diva de Colombia', el imitador logra captar la esencia del legendario cantante, incluso asegurando que su interpretación le puso la piel de gallina. Escola, por su parte, resalta su presencia en el escenario. Sin embargo, Rey Ruiz lanza una crítica contundente, asegurando que no encuentra el parecido y que, más bien, le recuerda a un personaje caricaturesco.

La diferencia de opiniones desata una fuerte discusión entre los jurados. Amparo Grisales le reprocha a Rey que está anulando su punto de vista y que el imitador sí logró transmitir la esencia de Dean Martin. La tensión crece cuando el salsero insiste en que no cambiará su percepción.

"A mí no me gustó. Te veo como una caricatura y haciendo cosas que a mí no me da Dean Martin. Yo veo con mis ojos y mis oídos, solo quiero que corrijas lo que creo debes cambiar. Si creen que mi devolución no vale nada, espérate un momentico y me voy".

Publicidad

Finalmente, Rey Ruiz cierra el debate asegurando que para él, Amparo y César están "cancelados", dejando claro que no dará marcha atrás en su apreciación del participante.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.