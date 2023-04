Yuly Ferreira y Fabián Ríos anuncian la pérdida de su bebé

Yuly Ferreira conocida por su importante papel en 'Las Muñecas de la Mafia', y su matrimonio con Fabián Ríos , atravesó por una difícil situación luego de perder su bebé que venía en camino y tenía tan solo 10 semanas.

La modelo utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar un video con una serie de recuerdos de su embarazo y hablando con su hijo menor, donde le está explicando lo que ocurrió con su hermanito.

Con una reflexión empezó el mensaje que escribió para dedicarle a su bebé y sobre cómo se sentía respecto a sus sentimientos: "En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón, el dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe... me preguntó y le preguntó por qué? ¿Para qué?, me duele pero también preguntó, qué me falto, qué no hice, quisiera respuestas pero no hay".

"Simplemente hay cosas que no tienen explicación, queremos controlarlo todo y pues así no funciona, sin embargo, estoy muy agradecida con Papá Dios por que me dio nuevamente la oportunidad hermosa de ser madre y llevar a mi bebé en mi vientre casi 10 semanas, que fueron fuertes pero las disfruté con mi alma cuerpo y espíritu": expresó la actriz.

Señaló que se siente muy agradecida con Dios por brindarle dicha oportunidad y que ahora será un momento donde ella podrá descansar y sanar esta difícil situación: "Todo en manos de Él, tendrá el control y quien mejor que nuestro padre que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar, mientras tanto descansaré en su poder".

En dicho video se puede ver a Yuly hablando con su hijo, donde le comentó que ahora tendría que estar en reposo para que su barriga vuelva a la normalidad, sin embargo, le preguntó que si sabía dónde se encontraba su hermanito, a lo que respondió: "En el cielo, jugando con papito Dios". La publicación ha recibido comentarios de apoyo por parte de sus seguidores y de conocidos famosos amigos de la familia.

Sin duda alguna, uno de los mensajes más emotivos del post es el de su esposo Fabián quien decidió dedicarle unas amorosas palabras: "Amor de mi vida, eres lo máximo después de Dios para mí... te amo te admiro te respeto y sé tú dolor por que lo veo aquí a tu lado, no quiero hablar de mí, solo te quiero decir de parte de Dios que Él tiene el control".

"Esta promesa es tuya, mujer ejemplar dama maravillosa bien portada, orgullo nuestro que tus hijos te aman hasta lo más alto y yo qué sé qué como tú ninguna... Te amo, aquí estoy para sostenerte, cuidarte, amarte, protegerte y estar todas contigo, juntos con él lo venceremos todo amada mía": concluyó Ríos.