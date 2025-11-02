¿Darán el 'Desafío' este lunes festivo?: Mira la programación completa de Caracol Televisión

Los colombianos están a la expectativa de lo que ocurrirá en los próximos días con el 'Desafío Siglo XXI'. Precisamente, en el avance del capítulo 86, más de uno quedó preocupado, porque observaron una ambulancia tras el Box Rojo, ¿qué sucederá?

Mira también: Katiuska estalla en contra de Leo y Rosa en el ‘Desafío’: “Me están atacando”



¿Darán el 'Desafío' este festivo tres de noviembre?

Ahora bien, al conocer estos detalles, se han preguntado si este festivo darán el reality. La respuesta es que no lo emitirán, pero el programa volverá a su horario habitual a partir del cuatro de noviembre a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol. Sede su espacio para que en este Día de Todos los Santos se disfrute de la mejor programación.



Programación de Caracol Televisión

También caerás 0:15 a.m. - 5:30 a.m.

Cuentos de los Hermanos Grimm 5:30 a.m. - 7:00 a.m.

Cuentos de los Hermanos Grimm 7:00 a.m. - 8:00 a.m.

Pura diversión 8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Pura diversión 10:00 a.m. - 12:30 p.m.

Noticia Caracol 12:30 p.m. - 3:00 p.m.

Pura diversión 3:00 p.m. - 5:00 p.m.

Festivo Premier 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Noticia Caracol 7:00 p.m. - 8:30 p.m.

Especiales Caracol 8:30 p.m. - 10:15 p.m.

El Rastro 10:15 p.m. - 11:15 p.m.

Noches de premier 11:15 p.m. - 12:45 a.m.



Quiénes están sentenciados en el 'Desafío'

La primera mujer que recibió el chaleco fue Mencho, de Gamma, luego de que Omega ganara la prueba. Aunque se lo pensaban poner a Yudisa, Katiuska y algunos del equipo creen que ella puede ser la Elegida, por lo cual, la decisión la tomaron con esa estrategia. Después, Zambrano se puso la temida prenda roja, porque en su momento Potro afirmó que a él se lo llevarían porque solo ha estado una vez en el Box Negro.

Mira también: Mencho mostró en el ‘Desafío’ una foto de cuando conoció a James Rodríguez



Recientemente, se conoció la contrincante de Mencho, luego de que Gamma se llevara su segunda victoria. Por esta situación, Katiuska pensó que lo iba a recibir, pero Tina fue la seleccionada, porque la pesista indicó que ella nunca se ha enfrentado con la melliza, por lo cual le tocaba el turno. ¿Ahora qué hombre acompañará a Zambrano?

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.