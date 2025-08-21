Por qué Gamma se le fue encima a Rata: Rosa explotó y aseguró que el capitán se las da de “mártir”

Rata ha llamado la atención en los últimos capítulos del Desafío del Siglo XXI debido a que manifestó su deseo de entregar su capitanía. A pesar de que el joven ha presentado un buen desempeño en el terreno de juego, sus ideas no han tenido mucha popularidad en la escuadra, lo que ha generado algunos roces con sus colegas.

Durante el capítulo 35 del programa, cuando el grupo se quedó con la victoria en el Desafío de Sentencia y Servicios, el competidor de OCR propuso repartir los Chalecos de Sentencia teniendo en cuenta que han hecho todo lo posible para proteger a Alpha y debilitar a Omega.

Sin embargo, esta situación causó malestar en Gamma, pues sus integrantes le pidieron que tuviera un pensamiento un poco más estratégico.

“O sea, tú no quieres alianza, tú ya te compadeciste de ellos (Omega), tú vas a dejar que en el próximo ciclo si nos tienen que enchalecar a toditas, que nos enchalequen (…) Aquí no tenemos que venir a dárnosla de mártires, aquí todos tenemos un corazoncito, por el amor de Cristo, estamos en un juego”, dijo Rosa visiblemente molesta.

A pesar de que Gio intentó intervenir para calmar la situación, Rosa continuó expresando su inconformidad teniendo en cuenta que esta no es la primera vez que Rata solicita apoyo para sus rivales. Anteriormente, cuando ganaron el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, el líder propuso que les dejaran ‘Noche a la intemperie’ a los rosados; sin embargo, esta petición no fue aceptada porque quedaban sueltas penitencias que en un futuro ellos podrían enfrentar ellos mismos.

La popularidad de Rata en el Desafío ha tenido diferentes acogidas entre los Súper Humanos. Aunque unos aseguran que es una persona muy noble y un competidor íntegro, otros afirman que las verdaderas decisiones del equipo no las toma él sino Zambrano, quien ha mostrado en más de una ocasión que se caracteriza por tener un pensamiento analítico frente al juego que se desarrolla en La Ciudad de las Cajas.

