Qué pasará con la relación de Lucho y Valentina, del Desafío: revelan si él tiene serias intenciones

Lucho se convirtió en el más reciente eliminado del Desafío luego de competir contra Rata, Camilo, Potro y Leo en el Box Negro durante el Desafío a Muerte correspondiente al séptimo ciclo.

Qué pasará con Lucho y Valentina tras la eliminación del Súper Humano del Desafío.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:38 p. m.