Qué pasará con la relación de Lucho y Valentina, del Desafío: revelan si él tiene serias intenciones

Lucho y Valentina se convirtieron en una de las parejas más sólidas del Desafío del Siglo XXI. A pesar de que aclararon que no eran oficialmente novios, sí expusieron que se estaban tomando un tiempo en La Ciudad de las Cajas para conocerse y determinar si tenían compatibilidad. Lo cierto es que la reciente eliminación de Lucho del programa generó conversación en redes sociales, pues muchos se preguntan si continuarán con su romance.

Qué pasará con Lucho y Valentina tras su separación en el Desafío

En una entrevista exclusiva para las redes de Caracol Televisión, el exparticipante habló no solo de los errores que cometió en el Box Negro que lo alejaron de la posibilidad de quedarse en el reality, sino que también confesó qué cree que pasará ahora que no estará en contacto con Valentina.

"A Valentina pues obviamente la voy a esperar hasta que ella salga de acá del Desafío, siempre la voy a apoyar y ella sabe que me va a tener afuera con los brazos abiertos. En plan de novios, claro que sí", confesó frente a las cámaras.

Esta declaración se complementa con las palabras de despedida que le dio la girardoteña antes de partir sus caminos: "La verdad estoy muy conmovida por su salida, pero estoy feliz porque en este tiempo he conocido una persona maravillosa. Le dije que cuando saliéramos nos íbamos a terminar de conocer más y construir lo que estamos construyendo acá en el Desafío", expresó frente a sus colegas y Andrea Serna.

Lucho también reveló en la entrevista inédita lo que piensa acerca de la dinámica de El Elegido en esta edición del programa. Según confesó, aunque considera que es una situación frustrante, siente que solo la persona que debe llevar a cabo esta tarea está en la condición de decidir si saca adelante la misión o se arma de valentía para asumir el Desafío a Muerte en el Box Negro.

