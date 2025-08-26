Leo superó el Desafío a Muerte, pero no salió ileso: noticia sobre la eliminación le sacó lágrimas

Uno de los Desafío a Muerte más memorables del Desafío del Siglo XXI tuvo lugar durante el capítulo 38, cuando se enfrentaron cinco hombres en el terreno de juego para defender su cupo en la producción de Caracol Televisión, entre ellos Leo.

El Súper Humano logró obtener una gran ventaja en relación con sus compañeros gracias a la fuerza que lo caracteriza y, aunque llegó de primeras a la zona de definición, se retrasó por un tema de puntería.

En ese orden de ideas, Camilo fue el primero en salvarse de la muerte, seguido de Rata y Potro.

Por qué lloró Leo en el Desafío a Muerte

El modelo tuvo que competir directamente con Lucho, su entrañable amigo en La Ciudad de las Cajas. Ambos participantes estaban solo a una notación de salvarse de la Muerte; fue precisamente Leo quien logró quedarse con el último punto, alejando a su colega de la posibilidad de seguir compitiendo por la copa de los vencedores.

Este hecho hizo que Leo se olvidara completamente de celebrar su victoria, pues se centró solo en su gran amigo y en la forma de demostrarle que sentía mucho cómo se dieron las cosas para él en el Box Negro.

“Nunca había experimentado estar con alguien con el que uno aprende a tener tanta afinidad porque uno se olvida, por un momento, del exterior y éramos como un alma gemela en la casa y estar aquí en ese momento tan decisivo hubo un momento en el que ya dejé de luchar por mí y como que prefería que fuera él el que se quedara realmente”, explicó frente a sus compañeros mientras respondía a las preguntas de Andrea Serna.

Es necesario mencionar que Lucho quedó sentenciado no necesariamente por su desempeño en el terreno de juego o por problemas de convivencia en Alpha, sino debido a que incumplió con la tarea que le encargó el Desafío durante el sexto ciclo del programa al seleccionarlo como El Elegido.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.