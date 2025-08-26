Publicidad

Leo superó el Desafío a Muerte, pero no salió ileso: noticia sobre la eliminación le sacó lágrimas

Leo superó el Desafío a Muerte, pero no salió ileso: noticia sobre la eliminación le sacó lágrimas

Rata, Camilo, Potro, Leo y Lucho se enfrentaron al Desafío a Muerte en el Box Negro. Uno de ellos quedó eliminado luego de presentar problemas con uno de los obstáculos de la pista.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:22 p. m.