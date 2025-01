J Balvin fue "secuestrado" en Estados Unidos: Así recordó el angustiante momento

José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin en la industria musical, vuelve a ser noticia debido a una reciente declaración que dio para el podcast de Juan Pablo Raba 'Los hombres sí lloran', en donde no solo se sinceró sobre sus problemas de salud mental, sino que también recordó un difícil momento que vivió en su adolescencia, producto de una retención en el extranjero.

¿J Balvin fue secuestrado?

Durante el encuentro, el intérprete de temas como 'Loco contigo', 'Mi gente', 'No me conoce' y 'Si tu novio te deja sola' admitió que todo ocurrió cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, pues estuvo varios meses sin tener contacto con sus padres, ya que se encontraba viviendo en una propiedad de Pamela Dixon, quien era rectora del colegio en el que estudiaba.

"Un día me dijo ‘Si hablas con tu familia por Messenger en español, se te va a olvidar el inglés. Por lo tanto, no puedes volver a usar internet’”, dijo.

Asimismo, explicó que en aquella época, en la que tenía 17 años, experimentó por primera vez un ataque de ansiedad y depresión; sin embargo, no supo qué era lo que le ocurría hasta muchos años después, que empezó a priorizar su salud mental.

Decidido a salir de esta situación, J Balvin intentó escapar, pero al momento de llevar a cabo su plan se percató de que el pasaporte lo tenía la mujer en cuestión. Ante el fracaso, el músico intentó luego pedir la ayuda de sus amigos para que lo invitaran a "parchar" a su casa y así tener una excusa para irse. Fue así como logró llamar a sus padres, quienes le insistieron en quedarse en el país norteamericano con una tía para aprovechar al máximo su visa de estudiante.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho espera, pues felicitaron al cantante por su valentía y al entrevistador por crear este tipo de espacios en donde los hombres pueden abrir su corazón y mostrarse un poco más vulnerables.

