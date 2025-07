Adriana Botina se quiebra al hablar del acoso escolar que sufrió su hija de 12 años

La actriz y cantante Adriana Botina abrió su corazón al hablar de uno de los momentos más difíciles como madre: el acoso escolar que sufrió su hija Manuela cuando tenía apenas 12 años. Aunque siempre fue una niña feliz y segura, todo cambió al llegar a la adolescencia.

Lee más: Sathya, del Desafío del Siglo intentó quitarse la vida por el bullying que vivía



Hija de Adriana Botina

Botina recuerda con dolor el día en que recibió una llamada urgente del colegio. Al llegar, encontró a su hija sentada en un andén, completamente deshecha, llorando a gritos, no entendía por qué la estaban atacando de esa forma. El motivo: su talla, incluso el tamaño de sus zapatos: “De niña nunca le vimos problema a eso”, dice Adriana, pero un grupo de compañeras convirtió esos aspectos en blanco de burlas constantes, con comentarios gordofóbicos que fueron perjudicando la autoestima de Manuela.

La actriz no solo enfrentó el dolor de ver a su hija sufrir, sino también el dilema de cómo ayudarla, le preguntaba cuál era el propósito de bajar de peso si no lo necesitaba y no quería verla con el corazón roto. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible. Manuela se cansó del colegio y, junto a su familia, decidieron que estudiara en casa.

Lee más: Julián Beltrán se alertó por dolor de estómago, sangrado y pérdida de peso: esto le diagnosticaron

Publicidad

Ese cambio le permitió descubrir su verdadera pasión: la equitación. Hoy Manuela es una jinete y deportista de alto rendimiento, una joven fuerte, disciplinada y con un amor profundo por los caballos: “Ella es quien debe comprender que la talla no es lo más importante”, reflexiona su madre.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.