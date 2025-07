Cuántos millones se llevó Pineda, del Desafío, tras estar solo un ciclo en La Ciudad de las Cajas

Tras su salida oficial de La Ciudad de las Cajas, Pineda concedió una entrevista para Preguntas a Muerte, formato de Caracol Televisión, en donde se refirió acerca de su paso por la casa Beta, por qué no juzga la forma en la que Abrahan está ejecutando su capitanía y los aprendizajes que le dejó su corto, pero sustancioso paso por el reality de los colombianos.

Cuánta plata se llevó Pineda, del Desafío 2025

El Súper Humano confesó que se quedó con la suma de tres millones cien mil pesos y también hizo énfasis en que se lleva consigo la experiencia de haber cumplido un sueño que tenía desde hace años. Respecto a lo que hará con este monto, admitió que los invertirá en pasar tiempo de calidad con su hija, a quien define como el motor de su vida.

"No sé, los voy a invertir en algo para mi hija, ella quiere un viaje entonces ahí está como una parte de lo que ella quiere", explicó.

Es necesario mencionar que en varias ocasiones, Pineda se ha referido a su hija Manuela, quien ha seguido sus pasos y se ha animado a desarrollarse en una disciplina deportiva como lo es el nado sincronizado.

Durante el mismo encuentro, Pineda contestó si considera que fue sentenciado por Abrahan debido a su discapacidad: "Siento que no sabe sabe expresar o no sabe dar a conocer bien por qué me envió (...) Yo sentí que simplemente estaba queriendo jugar (...) Yo no lo sentí por la discapacidad", dijo.

Asimismo, desmintió que quisiera irse tan pronto de la competencia y explicó en que utilizó varias técnicas para superar el último obstáculo del Box Negro; sin embargo, infortunadamente no logró su cometido: "Intenté de todas las forma, suave, duro, con técnica, intenté secando la mesa, volviéndolo a hacer (...) No se me dio, quería quedarme".

Disfruta también del capítulo completo de El Sentenciado con Pineda:

