Preocupación por los perritos de La Gorda Fabiola tras su muerte: Una de las mascotas es adoptada

La Gorda Fabiola sigue siendo el tema de conversación en redes sociales luego de que se confirmara su fallecimiento el pasado 19 de septiembre en horas de la mañana. Los presentadores del programa matutino Día a Día ofrecieron un homenaje a la integrante de Sábados Felices e invitaron al set de grabación a figuras como Patricia Silva, Hugo Patiño, Don Jediondo, Boyacoman y Heriberto Sandoval.

Durante el encuentro, los comediantes no solo hablaron sobre las divertidas anécdotas que vivieron junto a Fabiola Posada, sino que también recordaron la energía tan bonita que la caracterizaba, añadiendo que esa bondad incluso se veía reflejada en el trato a los animales, a quienes consideraba parte fundamental de su familia.

Mira también: Don Jediondo se despidió antes de La Gorda Fabiola sin saberlo: Esta es la historia

Preocupación por los perritos de La Gorda Fabiola

La primera en referirse al tema fue Patricia Silva, quien aseguró en medio de la transmisión en vivo que se encuentra angustiada por la condición de sus perritos y esto, no necesariamente porque el resto de la familia no los vayan a cuidar, sino porque ellos tenían una relación muy estrecha con Posada.

"He sufrido mucho por los perritos de ella porque ellos lloran a La Gorda cuando ella no está y yo hoy me levanté pensándolos porque hace poquito recogió una perrita en la calle y la ama. Ese vacío es grande", expuso Silva.

No te pierdas: Hijo de La Gorda Fabiola conmovió con un recuerdo de su madre: "Ahora solo es silencio"

Publicidad

Por su parte, Pedro González se apresuró a recordar una anécdota chistosa de su compañera, pues hace algunos años nombró a uno de sus animales de compañía Uldarico, debido a que el administrador del conjunto en el que vivía se llamaba igual y era muy cansón .

Cabe aclarar que con frecuencia La Gorda Fabiola se dejaba ver en redes sociales acompañada de sus mascotas, así como también compartía videos de fundaciones animalistas para ayudar a los perritos en condición de calle.

Lee también: David, hijo de La Gorda Fabiola, expresó el dolor de su ausencia: "La vida no te prepara"