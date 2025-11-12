En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Gero le pide disculpas a Tina al frente de sus compañeras de Gamma: “Te respeto”

Gero le pide disculpas a Tina al frente de sus compañeras de Gamma: “Te respeto”

Cuando Rosa estaba peinado a Tina, en la casa Gamma, él le dice que quiere pedirle disculpas delante de todos. Recalcó que en ningún momento quiso herirla en el Desafío Siglo XXI.

