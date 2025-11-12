Gero le pide disculpas a Tina al frente de sus compañeras de Gamma: “Te respeto”

En medio de una charla con las mujeres de Gamma, Gero no duda en hablar con Tina, quien está siendo peinada por Rosa. Él le dice que se quiere disculpar con ella, al frente de todos, por si en algún momento utilizó palabras que le dolieran sin querer.

Qué le dijo Gero a Tina

“Yo quiero aquí, enfrente de ti Tina pedirte disculpas, porque también te lo mereces. Yo no quise herirte y no quiero hacerlo. Y siempre lo he dicho desde el principio, yo te aprecio”, empezó diciendo.



Posteriormente, le indicó que, si algún instante cuando los dos estuvieron en Beta, ella no se sintió apoyada por su equipo, que lo sentía mucho, y que le pedía perdón por lo que pasó semanas atrás, para empezar esta etapa con toda en el Desafío.

"No tengo ningún odio, rencor o esa narrativa que es normal que el público construya a través de su interpretación, pero aquí ‘face to face’, no hay nada. Te respeto, y sí, te pido disculpas si en algún momento hablé, comenté detrás de tu espalda y te hice sentir como sola y no respaldada”, dijo.

Frente a estas palabras, mientras los demás estaban haciendo varias actividades, la melliza le respondió de la siguiente manera. “Igual Gero, yo también sé que somos seres humanos, nos equivocamos y si en algún momento hice un comentario de algo, también te pido disculpas por eso”.

Es de destacar que, antes de esta situación, Gero quiso abrir su corazón para contarles a sus compañeros, cómo fue que sus papás supieron sobre su orientación. Para ello, describió un sucedo muy gracioso, porque todo ocurrió cuando estaban viendo un video de Ricky Martín.

La mamá de él le dijo que quería un novio para él, así como le cantante, por lo cual, la dupla de Rosa no dudó en emocionarse frente a las palabras de su progenitora. De esta manera, fue que se dieron las cosas y Gero no podía estar más feliz.

