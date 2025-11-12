“Ellos suponían”: Gero cuenta anécdota graciosa de sus papás sobre el tema de su orientación

Cuando empezó el capítulo 92 del Desafío Siglo XXI, Leo le preguntó a Gero cómo fue la experiencia con sus papás al saber de su orientación. A lo que él le respondió que en su esencia nunca estuvo ‘salir del clóset’.

Qué dijo Gero en el 'Desafío' sobre sus papás

“Yo siempre fui Gero, mi caminada, mi manera de ser. No es que era un macho y después salió este plumero, no. Con mi familia había una relación de suponer, ellos suponían. El sueño mío era yo llegar a la casa con mi pareja y decir, papi y mami, este es mi novio, y ya dejarlo así”, empezó diciendo.



Posteriormente, indica que, en medio de una reunión con sus progenitores, todos se estaban tomando un vino mientras veían videos musicales. Y de la nada salió uno de Ricky Martín y su mamá describió lo mucho que le agradaba el cantante y tras esto, Gero se emocionó con lo sucedido y relató cómo se comportó su papá Juan Pablo Ángel.

“Mi mamá dizque, ¡Ay, Gero! Yo me sueño un novio así para ti. Yo la miro, y yo no, pues me lo consigo mañana. Y mi mamá, literalmente silencio y se vuelve a acostar y ya, así quedó. Nada de lloremos, de que cuál es mi situación, ya”, puntualizó.

Mientras la dupla de Rosa contaba todos los detalles de su familia, hubo varios momentos de risa, porque no podían con la reacción de la mamá de Gero. Estaban muy emocionados todos, porque luego de conocerse, abrieron su corazón y él se sinceró con sus compañeros de forma especial.

