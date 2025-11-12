En vivo
Desafío Siglo XXI / "Ellos suponían": Gero cuenta anécdota graciosa de sus papás sobre el tema de su orientación

En medio de una conversación en la casa Gamma, Gero no duda en hablarle a todo su equipo del Desafío Siglo XXI, cómo fue ese paso para “salir del clóset”. Según indica, todo empezó con un video de Ricky Martín.

