Feid inicia el 'Ferxxocalipsis' en Bogotá en medio de tremenda polémica, ¿ya no es amigo de Blessd?

El reconocido cantante colombiano Feid vuelve a ser noticia y no precisamente por algún logro que haya obtenido recientemente, sino debido a una polémica en la que se encuntra involucrado junto a Blessd. El hecho tiene lugar horas antes de que inicie su gira por Colombia, más específicamente en Bogotá, ya que se presentará este 29 y 30 de noviembre, así como también el 1 de diciembre en el Coliseo MedPlus.

¿Feid y Blessd ya no son amigos?

La pelea entre estos dos grandes del género urbano se originó debido a que la pareja de Karol G publicó recientemente su nuevo álbum ‘Los 9 de Ferxxo y Sky Rompiendo’, con un compilado de nueve canciones; sin embargo, la que más llamó la atención fue una llamada ‘11PM EN ST. REGIS’. Allí, 'El Ferxxo' habla de los logros que ha conseguido gracias a su amplia experiencia en la industria artística y afirma que hay un artista que, para él, no debería ser incluido dentro de su 'combo'.

Mira también: Feid en Colombia: Este sería el repertorio para el 'Ferxxocalipsis' en Bogotá

"¿Quién te dio los códigos, cabrón? Se te olvida El FERXXO los prende cuando se enfrían. Tú no eres de nosotros, no eres de fiar. Solo en Dios y en la virgen se confía. (...) Se llenan la boca diciendo que son los número uno. Pero para ser número uno tienes que tener pruebas contundentes que certifiquen que eres el mejor", rezaba parte del tema musical.

No te pierdas: La espera ha terminado: Feid llega al Coliseo MedPlus con su gira 'Ferxxocalipsis'

De inmediato, los usuarios de Internet relacionaron este fragmento de la canción con Blessd. Al enterarse de los comentarios, el joven no dudó en responderle con contundencia, pues incluso posó en compañía de Anuel AA, la expareja de 'La Bichota', demostrando de esta forma que no le tenía miedo a las críticas que pudiese recibir al respecto.

Publicidad

"Ustedes tiran de lejos y se dejan meter miedo de todo mundo, sacan un álbum y tiran ‘pullitas’. Tiren de frente como los hombres que son, que se toman media botella y la borrachera les gana. Compórtense como hombres que son y cuando quieran pelear hablando de frente, no colocando cosas en los créditos. Ahí tienen mi número o de frente cítenme que yo voy, que porque lleven tiempo yo no los voy a respetar, par de figuras. Y si llevamos par de tiempo #1 (...) Con 24 años, ustedes ya están viejos. O quieren que cuente lo que pasó en el palco de la final de la Copa América", escribió.

Te puede interesar: ¿Karol G y Feid se casaron?: Esta foto comprobaría la ceremonia privada

Por el momento, los fanáticos de ambos artistas están a la espera de conocer en qué desembocará todo el asunto.