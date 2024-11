La espera ha terminado: Feid llega al Coliseo MedPlus con su gira 'Ferxxocalipsis'

El Ferxxocalipsis Tour, que comenzó en abril de 2024 en California, ha recorrido los principales escenarios de América y Europa, consolidándose como un fenómeno de taquilla con múltiples sold outs y una propuesta artística que mezcla lo mejor de su trayectoria con los ritmos actuales que lideran las plataformas musicales. El tour concluirá en Medellín el próximo 8 de diciembre, en lo que será un emotivo cierre en su ciudad natal.

El set list para las presentaciones en Bogotá incluirá una selección de los temas más representativos de Feid, tanto en solitario como en colaboración. Canciones como 'Alakran', 'Ultrasolo', 'Perro Negro', 'Prohibidox', 'Mojando Asientos', 'Feliz cumpleaños Ferxxo', 'Norma'l y 'Luna' serán parte del espectáculo y de una narrativa musical cargada de emociones, energía y conexión directa con su público.

Como parte de las iniciativas para facilitar la movilidad de los asistentes, en el parqueadero contiguo al actual coliseo habrán taxis y buses como nuevas alternativas de evacuación, asegurando un retorno seguro y eficiente a las residencias de los espectadores. Estas alianzas estratégicas buscan reducir los tiempos de espera y brindar una alternativa de transporte confiable en un evento de gran magnitud como este.



Rutas de llegada

Los buses de servicios especiales saldrán de la Bahía contigua al centro comercial Portal 80 desde las 2:00pm hasta las 6:00pm. Este plan cuenta con un personal que notifica cuando el cupo está completo en cada bus para que el embarque e inicio del trayecto sea de inmediato. Los buses llegarán dentro del parqueadero oficial del Coliseo MedPlus.



Rutas de retorno

Posterior al concierto, las rutas de los buses de servicios especiales volverán a activarse desde Coliseo MedPlus, hacia los diferentes puntos dentro de la ciudad en donde los usuarios, 45 minutos luego de terminado el show, podrán acceder a dos recorridos que contarán con las siguientes paradas:

Las rutas para esta ocasión serán:

● Ruta norte Calle 170

● Ruta El Dorado

● Ruta Chía

● Ruta Suba

● Ruta portal 80

Recomendaciones para quienes asistan a los conciertos

● Prográmese desde antes y revise los horarios. Las puertas estarán abiertas desde las 2:00 p.m. para que pueda disfrutar al máximo de la experiencia.

● Está permitido el ingreso para niños desde los 7 años acompañados de un adulto responsable que tenga ticket de la misma localidad.

● Puede llegar al Coliseo MedPlus saliendo de Bogotá por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua. El personal logístico indicará la ruta hacia los ingresos.

● Podrá encontrar puntos de comida y bebidas. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas.

● El escenario contará con todas las medidas y puntos de salud necesarios en caso de eventualidades. El equipo estará preparado para realizar una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro de salud en caso de que la emergencia lo requiera.

● El escenario no contará con casillero disponible para este evento.



Para tener en cuenta:

● Después de verificada la boleta no es posible salir y volver a ingresar.

● Mujeres en visible estado de embarazo ingresan bajo su propia responsabilidad (previo a ingreso se debe firmar un consentimiento informado).

● No está permitido pararse sobre las sillas.

● No se permite el ingreso de comidas y bebidas.

● No se permite el ingreso de encendedores o fósforos.

● No se permite el ingreso de armas u objetos cortopunzantes.

● No está permitido el ingreso de cámaras profesionales, semi profesionales o drones.

● No se permite fumar o consumir sustancias psicoactivas.

● Las boletas falsas serán retenidas y destruidas por parte del equipo de seguridad, y no se permitirá el ingreso al portador.