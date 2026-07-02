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Rosalía apareció en el partido de España VS. Austria en el Mundial de Fútbol: así lució - CaracolTV

La cantante española Rosalía fue grabada mientras apoyaba a la selección europea en el Estados de los Ángeles. El hecho tiene lugar después de invitar a Karol G a su confesionario.

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Rosalía apareció en el partido de España VS. Austria en el Mundial de Fútbol: así lució

La cantante española fue grabada mientras apoyaba a la selección europea en el Estados de los Ángeles, donde ganaron con gran diferencia sobre Austria. Mira acá el video de la cantante

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de jul, 2026
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Rosalía y otros famosos que aparecieron en el partido España Vs. Austria en el Mundial de la FIFA 2026.
Rosalía y otros famosos que aparecieron en el partido España Vs. Austria en el Mundial de la FIFA 2026.
Foto: Instagram @rosalia.vt