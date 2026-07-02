Rosalía apareció en el partido de España VS. Austria en el Mundial de Fútbol: así lució

Este 2 de julio se llevó a cabo el partido entre la Selección de España y Austria en el estadio de Los Ángeles, correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo. Durante el compromiso, el equipo dirigido por Luis de la Fuente consiguió una victoria por 3-0, resultado con el que aseguró su clasificación a los octavos de final de la competencia.

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Además del desarrollo del encuentro deportivo, la transmisión también mostró la presencia de varias figuras reconocidas en las tribunas. Entre ellas estuvo la cantante española Rosalía, recordada por temas como 'Bizcochito', 'Con altura', 'La fama' y 'La perla'. En las imágenes compartidas durante el partido, la artista apareció siguiendo el compromiso y celebrando las acciones de la selección española.

Asimismo, se pudo observar que la intérprete se mostró emocionada mientras apoyaba al equipo dirigido por Luis de la Fuente. Su aparición llamó la atención de quienes seguían la transmisión del encuentro y rápidamente comenzó a ser comentada en diferentes plataformas digitales.





De igual manera, durante el evento deportivo también fue vista la actriz Penélope Cruz. La presencia de ambas figuras generó reacciones entre los usuarios de Internet, quienes compartieron publicaciones relacionadas con las imágenes emitidas durante la transmisión.

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Por otra parte, la cantante había sido tema de conversación recientemente por otro hecho ocurrido fuera del ámbito deportivo. Hace poco fue tendencia en redes sociales luego de invitar a Karol G a uno de sus conciertos. Durante ese evento, la artista colombiana participó en el confesionario y relató una experiencia relacionada con un exnovio.

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Según contó 'La Bichota', ambos tenían previsto realizar un viaje el día del cumpleaños de él; sin embargo, él no quería pasar esa fecha junto a ella. Aunque la cantante no mencionó nombres durante su relato, en redes sociales algunos usuarios aseguraron que se trataba de Feid.

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Mientras tanto, la presencia de Rosalía en el partido entre España y Austria sigue generando reacciones de todo tipo al convertir su nombre en tema de conversación en plataformas digitales.